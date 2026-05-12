Google presenta Googlebook, su nueva apuesta de portátiles con IA

Nueva York, Estados Unidos.- Google anunció este martes Googlebook, una nueva categoría de ordenadores portátiles diseñados para la era de la inteligencia artificial (IA), pero no adelantó cómo serán, qué chips tendrán ni cuánto costarán.

El anuncio fue realizado por Alexander Kuscher, director de software de ChromeOS, durante la conferencia virtual The Android Show, donde la compañía presentó esta nueva apuesta como el paso de un "sistema operativo" a un "sistema de inteligencia". Aunque los detalles técnicos específicos y el nombre oficial del sistema operativo se revelarán a finales de año, la compañía ha confirmado que estos dispositivos funcionarán sobre la tecnología de Android. Ante la incertidumbre sobre el futuro de los actuales Chromebooks -que se lanzaron hace 15 años-, fuentes de la compañía indicaron a medios especializados que estos seguirán recibiendo soporte técnico y actualizaciones de seguridad, conviviendo con la nueva gama de dispositivos Googlebook. "Habrá Chromebooks que se lancen después del lanzamiento de Googlebooks (...) y todos los Chromebooks seguirán recibiendo soporte hasta la fecha prevista para cada dispositivo", anotó a The Verge Peter Du, el líder de relaciones públicas de Chromebooks y ChromeOS.

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