John Ternus hereda el imperio de Apple con el reto de cerrar la brecha en IA

Nueva York, Estados Unidos.- El 1 de septiembre, Apple iniciará una nueva era cuando John Ternus, actual jefe de ingeniería de hardware, asuma el cargo de director ejecutivo, que aún ostenta Tim Cook. En este capítulo la empresa de la manzana mordida tendrá que enfrentar grandes retos, como ganar terreno en la carrera de la inteligencia artificial (IA).

En ninguna parte del comunicado de prensa de Apple del lunes, en el que se anunciaba el cambio de directivo, se mencionó la inteligencia artificial de la compañía, Apple Intelligence. Apple también fue noticia por la falta de anuncios sobre IA en su último evento anual WWDC, en 2025. En junio pasado, durante la WWDC, los ejecutivos mencionaron Apple Intelligence y destacaron las funciones de traducción en vivo, pero las funciones de personalización de Siri -que se anunciaron por primera vez en la WWDC 2024- se retrasaron hasta la fecha y no hay información oficial sobre el día de lanzamiento. Craig Federighi, vicepresidente sénior de ingeniería de software de Apple, declaró entonces que las actualizaciones de Siri "necesitaban más tiempo" para alcanzar el "alto nivel de calidad" de la compañía. La estrategia de la empresa ha sido, hasta ahora, cautelosa y dependiente de terceros, integrando ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google en sus sistemas operativos en lugar de desarrollar un modelo propio. A día de hoy, Apple Intelligence puede generar imágenes, reescribir textos y resumir notificaciones automáticas por sí sola. Muy por detrás de las funciones de ChatGPT o Claude, de OpenAI y Anthropic, respectivamente, que son actualmente las dos aplicaciones gratuitas de iOS más populares.

Un líder de hardware

Las secciones dedicadas a Ternus en el comunicado de ayer se centraban en su cuarto de siglo en la compañía y en su papel fundamental en "la introducción de múltiples nuevas líneas de productos, incluidos el iPad y los AirPods, así como en muchas generaciones de productos de las gamas iPhone, Mac y Apple Watch". "Al elegir a un líder de hardware como John Ternus, Apple puede estar señalando que todavía cree que el futuro de la IA pasará por dispositivos estrechamente integrados, no solo por el software", dijo a CNBC Timothy Hubbard, profesor asistente de gestión en la Universidad de Notre Dame. La prensa especializada sugiere que la elección de un líder de hardware indica que Apple confía en que el futuro de la IA pasará por dispositivos integrados -como gafas inteligentes, pins o AirPods con cámaras- y no solo por la nube.

Un tablero geopolítico complejo