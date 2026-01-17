  1. Inicio
OpenAI confirma que ChatGPT incluirá anuncios en su versión gratuita

OpenAI anunció ajustes en ChatGPT con pruebas iniciales en Estados Unidos y nuevos planes de suscripción

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 11:04
El propio Altman resaltó que le gustan los anuncios de Instagram, propiedad de Meta, porque ha encontrado cosas que le interesan y que "de otra manera nunca habría descubierto".

 Foto: Shutterstock

Nueva York, Estados Unidos.- OpenAI anunció que comenzará a probar anuncios en su popular chatbot de ChatGPT "en las próximas semanas", en busca de generar una nueva fuente de ingresos.

La empresa de inteligencia artificial (IA) indicó que sus suscripciones de pago actuales no incluirán anuncios y que comenzará a probar la publicidad en las cuentas gratuitas de usuarios mayores de edad en Estados Unidos.

Sin embargo, OpenAI lanzó hoy su plan económico Go en Estados Unidos, una suscripción de 8 dólares al mes en la cual también habrá anuncios.

La compañía liderada por Sam Altman aseguró en un comunicado que los anuncios "no influirán en las respuestas que proporciona ChatGPT" y que siempre estarán "separados y claramente identificados".

¿Por qué Elon Musk quiere comprar OpenAI?

"Mantenemos la privacidad de sus conversaciones con ChatGPT frente a los anunciantes y nunca vendemos sus datos a anunciantes", aseguró la empresa.

Intentaremos que los anuncios sean cada vez más útiles para los usuarios, recalcó el director ejecutivo en su mensaje de X.

 (Foto: Shutterstock)

La publicidad en plataformas gratuitas es algo común en grandes empresas tecnológicas, como es el caso de varios productos de los gigantes Google y Meta.

La introducción de anuncios en ChatGPT podría ayudar a OpenAI a cumplir con sus ambiciosos compromisos de inversión.

Altman dijo el pasado noviembre que su empresa estaba en camino de generar 20,000 millones de dólares en ingresos anualizados en 2025.

OpenAI agrega buscador web a ChatGPT para brindar “mejores respuestas”

OpenAI reiteró ayer que su misión "es garantizar que la inteligencia artificial general (IAG o AGI, por sus siglas en inglés) -una tecnología que podría superar a la inteligencia humana y aún no existe- beneficie a toda la humanidad" y que su estrategia publicitaria "siempre está orientada a apoyar esa misión y a hacer que la IA sea más accesible".

Redacción web
EFE

