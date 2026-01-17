OpenAI confirma que ChatGPT incluirá anuncios en su versión gratuita

Nueva York, Estados Unidos.- OpenAI anunció que comenzará a probar anuncios en su popular chatbot de ChatGPT "en las próximas semanas", en busca de generar una nueva fuente de ingresos.

La empresa de inteligencia artificial (IA) indicó que sus suscripciones de pago actuales no incluirán anuncios y que comenzará a probar la publicidad en las cuentas gratuitas de usuarios mayores de edad en Estados Unidos.

Sin embargo, OpenAI lanzó hoy su plan económico Go en Estados Unidos, una suscripción de 8 dólares al mes en la cual también habrá anuncios.

La compañía liderada por Sam Altman aseguró en un comunicado que los anuncios "no influirán en las respuestas que proporciona ChatGPT" y que siempre estarán "separados y claramente identificados".