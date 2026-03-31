Medio siglo de Apple: innovación, récords y el reto de la IA

Los Ángeles, Estados Unidos.- Apple, la empresa que nació de la visión de dos jóvenes en un garaje de California (EEUU) en 1976, cumple este 1 de abril medio siglo de vida convertida en un gigante tecnológico que ha redefinido la relación entre el ser humano y la tecnología. Bajo el lema "50 Years of Thinking Different" (50 años pensando diferente), una referencia a su eslogan de 1997 "Think Different" (Piensa diferente), la compañía celebra cinco décadas de innovación marcadas por éxitos icónicos, una base de usuarios sin precedentes y el desafío de liderar el mercado de la inteligencia artificial (IA), algo que le está costando por el momento.

Lo que comenzó con la venta de una furgoneta Volkswagen por parte de Steve Jobs para financiar el Apple I, diseñado por Steve Wozniak, es hoy una infraestructura global con más de 2.350 millones de dispositivos activos en el mundo, según afirmó Tim Cook, director ejecutivo de Apple, durante la conferencia de resultados correspondiente al primer trimestre fiscal de 2025. La trayectoria de la firma ha estado jalonada por hitos que transformaron industrias enteras, desde la llegada del Macintosh en 1984, que introdujo la informática personal a las masas, hasta el iPod en 2001, que cambió el consumo de música, y el iPhone en 2007, que dio paso a la era de las aplicaciones.

Cook se queda

El actual consejero delegado, Tim Cook, quien asumió el mando en 2011 tras el fallecimiento de Jobs, destacó en una carta conmemorativa que la compañía sigue enfocada en "construir el mañana más que en recordar el ayer". Según Cook, el progreso siempre comienza con alguien que imagina una forma mejor o un camino distinto, una filosofía que ahora se vuelca en productos como el Apple Vision Pro y el avance de la denominada Apple Intelligence, dos apuestas que no terminan de despegar tecnológicamente ni de convencer a los usuarios. Pese a que la prensa especializada dejaba entrever que tras el primer medio siglo de la compañía esta cambiaría de líder, Cook descartó una retirada este mes.

"No puedo imaginarme la vida sin Apple", agregó el directivo de 65 años, en una entrevista con el programa 'Good Morning America', Las celebraciones por este aniversario han arrancado con eventos de alto perfil en Nueva York, donde la cantante Alicia Keys ofreció una actuación especial en la tienda de Grand Central. En China, mercado clave para la firma, Cook presidió actos en Chengdu y Pekín, subrayando que el gigante asiático sigue siendo la base productiva más importante y una fuente principal de su cadena de suministro, pese a los esfuerzos de diversificación hacia países como la India. Sin embargo, el aniversario llega en un momento de transición para la empresa de la manzana mordida. Hace dos años Apple puso freno a uno de sus proyectos más ambiciosos y secretos, el Project Titan, un coche eléctrico autónomo en el que Apple trabajó durante una década.

Carrera por la IA

Ahora el foco de Apple está en la IA, ya que busca recuperar terreno frente a competidores como Google. Tras las críticas iniciales a sus funciones de IA, Apple ha reforzado su estrategia con nuevas alianzas y el desarrollo de dispositivos inéditos, como un posible pin portátil con inteligencia artificial, equipado con cámaras y micrófonos pero sin pantalla, cuyo lanzamiento se prevé para el próximo año con una producción inicial de 20 millones de unidades, según la prensa especializada. OpenAI, creador de ChatGPT, también está desarrollando un dispositivo de IA similar tras haber adquirido io Products, una startup de hardware dirigida por el exdiseñador de Apple Jony Ive.

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