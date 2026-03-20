  1. Inicio
  2. · Utilidad
  3. · Tecnología

La IA llega para equilibrar el nuevo rol de la tecnología en los hogares

Usuarios con más tiempo para invertir en lo que realmente importa, es la apuesta de la línea Bespoke IA de lavandería de Samsung, que simplifica procesos en la gestión de tareas del hogar

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 15:03
La IA llega para equilibrar el nuevo rol de la tecnología en los hogares

La Bespoke iA de Samsung tiene funciones como AI Wash ajustan automáticamente el ciclo según el peso y el nivel de suciedad.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Lograr equilibrar las responsabilidades diarias y el bienestar personal se ha convertido en una prioridad para las personas que a diario deben atender agendas cada vez más exigentes.

Para hacerle frente a esa realidad, la tecnología juega hoy un papel clave al transformar la forma en que gestionamos el hogar, convirtiendo tareas rutinarias en experiencias más simples, eficientes y menos estresantes.

Electrodomésticos para redefinir la vida cotidiana: Samsung ve al futuro

Lavar y secar ropa, tradicionalmente percibida como una actividad repetitiva y demandante, está evolucionando gracias a la inteligencia artificial.

Hoy, soluciones como la línea Bespoke AI de Samsung permiten automatizar procesos y reducir la carga mental asociada a estas tareas, ayudando a las personas a recuperar tiempo y energía.

Más tranquilidad

Entre las ventajas de la lavandería inteligente es su capacidad para adaptarse a cada carga de ropa sin intervención constante. Funciones como AI Wash ajustan automáticamente el ciclo según el peso y el nivel de suciedad, optimizando el uso de recursos y eliminando la necesidad de elegir configuraciones manualmente.

Este tipo de automatización no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce el estrés asociado a las tareas domésticas, ofreciendo una experiencia más intuitiva y relajada.

Samsung presenta su visión "Tu compañero para una vida con IA" en CES 2026

A esto se suma el hecho de que la conectividad aporta una nueva dimensión al bienestar en casa. A través de SmartThings, los usuarios pueden gestionar su lavandería desde cualquier lugar, integrándola de forma natural en su rutina diaria.

Ya sea iniciando un ciclo antes de llegar a casa o recibiendo notificaciones en tiempo real, la tecnología permite que las tareas se adapten al estilo de vida de cada persona, y no al revés.

Más avanzada, con más IA y potencia: Así es la serie Galaxy S26 de Samsung

Al final, el verdadero lujo hoy no es solo la tecnología, sino el tiempo. Tiempo para descansar, para moverse, para compartir o simplemente para desconectarse.

Al simplificar las tareas del hogar, la inteligencia artificial abre espacio para ese equilibrio tan buscado. Porque una rutina más inteligente no solo optimiza el hogar: también mejora la calidad de vida.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias