Electrodomésticos para redefinir la vida cotidiana: Samsung ve al futuro

Las Vegas, Nevada.- En un foro de discusión, ejecutivos de Samsung Digital Appliance compartieron las transformaciones que se están produciendo en la vida conectada para este 2026.
En el encuentro, que se realizó en el hotel Whyn de Las Vegas, donde Samsung tiene su exposición de CES 2026 y al que asistieron varios periodistas y creadores de contenido, la marca profundizó en su apuesta de electrodomésticos de línea blanca con IA a la medida, Bespoke AI y su visión de compañero de vida.
Cheolgi Kim, director de Digital Apliances Bussiness inició la disertación para explicar el nuevo concepto de electrodomésticos con IA presentado por la marca, cinco décadas después de que Samsung introdujera por primera vez sus productos en 1976.
“El objetivo es estar ahí para nuestros clientes y trabajar juntos. permitir una vida mejor a través de esta IA abierta”, indicó.
Los electrodomésticos con IA de Samsung están equipados con pantallas de reconocimiento de voz y cámaras, con el fin de gestionar mejor las tareas domésticas.
“Estos dispositivos, desde electrodomésticos hasta móviles y televisores, se conectan para crear nuestro ecosistema SmartThings, totalmente compatible”.
Cheolgi Kim dijo que los clientes reconocen el valor de la marca. “Nuestro liderazgo en el mercado está siendo reconocido. Según una encuesta global, Samsung fue nombrada como la marca de electrodomésticos preferida”.
Conectividad con IA
El ejecutivo de Samsung indicó que “los valores fundamentales que perseguimos son la conectividad con IA, la seguridad y la fiabilidad, con el fin de garantizar a nuestros consumidores que nuestros productos son dignos de confianza.
Pero, ¿es suficiente? Según el experto, se realizan actualizaciones periódicas de software, los electrodomésticos, la gestión remota con IA, la mejora de la durabilidad de los componentes básicos y mucho más. Y la apuesta de crecimiento en línea blanca está en crear un ecosistema con soluciones avanzadas.
“Samsung será pionera en el mercado, mediante colaboraciones abiertas con líderes en software y hardware como Google y Qualcomm”, detalló Cheolgi Kim.
Además, ha logrado una asociación continua con empresas energéticas globales con el objetivo común de reducir el coste energético utilizando SmartThings Connected AI Home.
“Estamos trabajando para comercializar soluciones modulares inteligentes para el hogar construidas con nuestro sistema conectado de electrodomésticos con IA en Estados Unidos, Europa y Corea”.
Recordó como en el CES la marca anunció el lanzamiento de SmartThings Insurance Savings, un ejemplo de cómo los electrodomésticos de la marca conectados con IA pueden aportar más valor a los consumidores en el hogar.
Anunció que este año Samsung se expandirá a más estados de Estados Unidos y Europa. Y la adquisición de Flat Growth, la mayor empresa de climatización de Europa, que se convertirá en un proveedor de soluciones de climatización integral, rápido crecimiento.
Y el proyecto Stargate para construir infraestructuras de IA a gran escala y ampliar la presencia y suministrar soluciones avanzadas a más mercados, como Europa, Oriente Medio y Asia,
Pero, ¿qué tiene pensado Samsung para la región? “Nuestro objetivo es convertirnos en uno de los líderes del mercado mundial de climatización para 2030”, dijo.
Y enfatizó que Samsung se va a enfocar en más en los robots de fabricación que en los robots asistentes del hogar.