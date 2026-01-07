Electrodomésticos para redefinir la vida cotidiana: Samsung ve al futuro

Las Vegas, Nevada.- En un foro de discusión, ejecutivos de Samsung Digital Appliance compartieron las transformaciones que se están produciendo en la vida conectada para este 2026. En el encuentro, que se realizó en el hotel Whyn de Las Vegas, donde Samsung tiene su exposición de CES 2026 y al que asistieron varios periodistas y creadores de contenido, la marca profundizó en su apuesta de electrodomésticos de línea blanca con IA a la medida, Bespoke AI y su visión de compañero de vida. Cheolgi Kim, director de Digital Apliances Bussiness inició la disertación para explicar el nuevo concepto de electrodomésticos con IA presentado por la marca, cinco décadas después de que Samsung introdujera por primera vez sus productos en 1976. “El objetivo es estar ahí para nuestros clientes y trabajar juntos. permitir una vida mejor a través de esta IA abierta”, indicó.

Los electrodomésticos con IA de Samsung están equipados con pantallas de reconocimiento de voz y cámaras, con el fin de gestionar mejor las tareas domésticas. "Estos dispositivos, desde electrodomésticos hasta móviles y televisores, se conectan para crear nuestro ecosistema SmartThings, totalmente compatible". Cheolgi Kim dijo que los clientes reconocen el valor de la marca. "Nuestro liderazgo en el mercado está siendo reconocido. Según una encuesta global, Samsung fue nombrada como la marca de electrodomésticos preferida".

Conectividad con IA

El ejecutivo de Samsung indicó que “los valores fundamentales que perseguimos son la conectividad con IA, la seguridad y la fiabilidad, con el fin de garantizar a nuestros consumidores que nuestros productos son dignos de confianza. Pero, ¿es suficiente? Según el experto, se realizan actualizaciones periódicas de software, los electrodomésticos, la gestión remota con IA, la mejora de la durabilidad de los componentes básicos y mucho más. Y la apuesta de crecimiento en línea blanca está en crear un ecosistema con soluciones avanzadas. “Samsung será pionera en el mercado, mediante colaboraciones abiertas con líderes en software y hardware como Google y Qualcomm”, detalló Cheolgi Kim.