Robots y pantallas impulsados por IA marcan la pauta en el CES 2026

EL HERALDO y La Prensa dan cobertura de primera mano a la feria tecnológica que reúne a grandes marcas en Las Vegas, Nevada y que concluye el 9 de enero

  • Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 17:35
El CES 2026, la feria más grande de tecnología que se realiza del 6 al 9 de enero en Las Vegas, Nevada, y que reúne a las grandes marcas del sector, inició hoy con una propuesta marcada por la inteligencia artificial (IA), el entretenimiento a través de pantallas y robots capaces de bailar y realizar diversas tareas.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
EL HERALDO y La Prensa, como cada año, dan cobertura a este evento, en el que esta vez algunas marcas realizaron exhibiciones previas.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
Tal fue el caso de Samsung, que presentó en su tradicional First Look su visión Your Companion for AI Living (Compañero para una vida con IA), centrada en el entretenimiento —pantallas y audio— y en hogares interconectados mediante electrodomésticos inteligentes.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
TM Roh, vicepresidente, director ejecutivo y jefe de la división Device eXperience de Samsung, destacó que, gracias a su vasto ecosistema conectado y habilitado con IA, la marca brinda a los usuarios una experiencia verdaderamente complementaria de inteligencia artificial.

 Foto: Cortesía | Samsung
Luego de la exhibición de Samsung, que continúa abierta al público hasta mañana en el Ballroom del hotel Wynn, EL HERALDO y La Prensa recorrieron las distintas áreas de exposición, donde las pantallas se perfilan como una de las grandes apuestas de cara al próximo Mundial de Fútbol.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
Desde robots humanoides que tocan el piano, juegan a los dados o bailan al estilo de Michael Jackson, hasta perros robóticos que hacen piruetas, gafas capaces de traducir múltiples idiomas y vehículos impulsados por IA, las propuestas de los gigantes tecnológicos acaparan la atención.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
Entre empresarios del sector, fanáticos de la tecnología, periodistas y creadores de contenido, abarrotaron Las Vegas Convention Center, el enorme recinto que alberga el CES.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
Este año se estima que la feria tecnológica acoja a cerca de 150,000 visitantes.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
Dispositivos impulsados por IA, pantallas y controles gaming, entre otros desarrollos, pudieron apreciarse durante el recorrido.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
El Centro de Convenciones de Las Vegas dedica un espacio a la industria automotriz, donde se exhiben innovaciones en conducción autónoma que combinan mayor seguridad y confort.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
Los productos dedicados a la salud y la belleza tienen su propio espacio, donde se encontrarán desde gafas que funcionan con la tecnología de los autos autónomos para ayudar a las personas invidentes, hasta un medidor de hormonas casero.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
El CES 2026, que se extiende hasta el 9 de enero, reafirma su posición como la feria tecnológica más grande del mundo, con EL HERALDO y La Prensa en primera fila de la cobertura.

 Foto: Glenda Estrada | EL HERALDO
