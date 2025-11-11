Iphone Pocket: precio y detalles del bolsillo de lujo de Apple de más de 200 dólares

Apple presentó este martes el iPhone Pocket (bolsillo para el iPhone), una edición limitada de una bolsa tejida para guardar un teléfono, que la compañía estadounidense creó junto al diseñador japonés Issey Miyake.
Este bolsillo para el Iphone ronda los 149.95 dólares (3943.35 lempiras) y 229.95 dólares (6047.17 lempiras) dependiendo del tamaño de la correa y el color.
El Iphone Pocket tiene el concepto de "un trozo de tela" y es de un singular diseño tejido en 3D que se adapta a cualquier celular y otros objetos cotidianos.
El Iphone Pocket estará a la venta a partir del 14 de noviembre en Francia, Gran China, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.
El iPhone Pocket tiene una estructura abierta acanalada con las cualidades de los plisados originales de ISSEY MIYAKE, según indica la página de Apple.
El iPhone Pocket puede llevarse de varias maneras: en la mano, acoplado a una bolsa o directamente sobre el cuerpo. Basado en una colorida paleta de colores, el diseño con correa corta viene en ocho colores, mientras que el diseño con correa larga está disponible en tres colores.
Por su parte, Molly Anderson, vicepresidenta de Diseño Industrial de Apple, apuntó que las dos compañías "comparten una visión de diseño que celebra la artesanía, la simplicidad y el deleite".
"Este ingenioso bolsillo adicional ejemplifica esas ideas y complementa a la perfección nuestros productos. La paleta de colores de iPhone Pocket se diseñó intencionalmente para combinar con todos nuestros modelos y colores de iPhone, permitiendo a los usuarios crear su propia combinación personalizada. Su silueta inconfundible ofrece una nueva y elegante forma de llevar el iPhone, AirPods y objetos personales favoritos", añade Anderson.
El desarrollo y el diseño del iPhone Pocket se realizaron mediante una estrecha colaboración con Apple Design Studio, que hizo su aporte al diseño y la producción durante todo el proceso.
El iPhone Pocket es una edición limitada. El diseño con correa corta está disponible en limón amarillo, color mandarina, morado, rosa, color pavo real, color zafiro, color canela y negro; el diseño con correa larga está disponible en color zafiro, color canela y negro.