El iPad Air M4 ya es oficial: más potente y más rápido para "volar con todo"

Apple arrancó la semana con una confirmación que muchos esperaban desde finales del año pasado. Este lunes 2 de marzo, la compañía californiana anunció oficialmente el nuevo iPad Air con chip M4, un equipo que no cambia su silueta pero que, por dentro, es una máquina distinta a todo lo que había ofrecido antes en esta línea.
La gran apuesta está en el procesador. El M4 que equipa este iPad Air tiene una CPU de 8 núcleos, una GPU de 9 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. En términos prácticos, eso se traduce en una ganancia de rendimiento que Apple cuantifica sin ambigüedades: el nuevo iPad Air es hasta un 30% más rápido que su predecesor con M3 y hasta 2.3 veces más rápido que el modelo con M1. Para quienes venían arrastrando una tableta de hace tres o cuatro años, el salto es más que perceptible.
Hay otro número que merece atención por encima del resto. La memoria unificada sube un 50% respecto a la generación anterior, hasta los 12 GB, y el ancho de banda de memoria alcanza los 120 GB/s.
Ese margen extra es el que le da al equipo músculo real para manejar modelos de inteligencia artificial, editar fotos en capas, correr proyectos de video y mantener varias apps abiertas sin que el sistema pierda el paso.
La potencia gráfica también da un giro notable. Con la GPU de 9 núcleos del M4, el iPad Air soporta mesh shading acelerado por hardware de segunda generación y ray tracing, con lo que consigue un rendimiento de renderizado 3D profesional más de cuatro veces superior al del modelo original con M1.
Dicho de otra manera, los juegos con entornos tridimensionales complejos, la edición de video y las aplicaciones de diseño tienen ahora un terreno mucho más generoso donde trabajar.
La conectividad es otro de los pilares de esta actualización. Apple incorporó su propio chip N1, que habilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, y en los modelos con conectividad celular se estrena el módem C1X, que ofrece hasta un 50% más de velocidad en redes móviles mientras consume hasta un 30% menos de energía que el modem Qualcomm que usaba la generación anterior. En un dispositivo que muchos usan fuera de casa, esa eficiencia energética pesa tanto como la velocidad bruta.
El diseño no registra cambios. El iPad Air mantiene su forma actual en versiones de 11 y 13 pulgadas, con Face ID, pantalla Liquid Retina con True Tone, Wide Color P3 y recubrimiento antirreflejos, disponible en cuatro acabados. Quien ya conoce el equipo sabrá exactamente qué va a tener en sus manos. La diferencia está en lo que no se ve.
En cuanto al software, el iPad Air llega con iPadOS 26, que según Apple ofrece un sistema de ventanas mejorado, gestión de archivos más ágil y funciones de productividad avanzadas.
El equipo también mantiene compatibilidad con el Apple Pencil Pro y el Magic Keyboard, accesorios que terminan de convertirlo en una estación de trabajo portátil para estudiantes, creativos y profesionales.
Los precios arrancan desde 599 dólares para el modelo de 11 pulgadas con Wi-Fi y desde 799 dólares para el de 13 pulgadas. Los modelos con conectividad celular tienen un sobrecosto de 150 dólares sobre las versiones Wi-Fi.
El almacenamiento base es de 128 GB y puede configurarse hasta 1 TB. Las preventas comienzan el miércoles 4 de marzo y las unidades estarán disponibles a partir del 11 del mismo mes en tiendas Apple y distribuidores autorizados, incluyendo México como el único país de América Latina en la lista de lanzamiento inicial.