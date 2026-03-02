El iPad Air M4 ya es oficial: más potente y más rápido para "volar con todo"

La gran apuesta está en el procesador. El M4 que equipa este iPad Air tiene una CPU de 8 núcleos, una GPU de 9 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos. En términos prácticos, eso se traduce en una ganancia de rendimiento que Apple cuantifica sin ambigüedades: el nuevo iPad Air es hasta un 30% más rápido que su predecesor con M3 y hasta 2.3 veces más rápido que el modelo con M1. Para quienes venían arrastrando una tableta de hace tres o cuatro años, el salto es más que perceptible.