Apple presenta el iPhone 17e con A19, MagSafe y doble almacenamiento

Apple presentó este lunes el iPhone 17e, el miembro más accesible de su familia 17, con mejoras sustanciales en rendimiento, conectividad y autonomía que lo consolidan como una propuesta seria dentro del mercado de los smartphones premium de entrada.
El anuncio llegó sin un evento tradicional de keynote. Apple optó por experiencias presenciales en Nueva York, Londres y Shanghái, y acompañó el lanzamiento con un comunicado oficial.
El mensaje fue claro desde el principio: el iPhone 17e nace para durar y para llegar a más manos sin sacrificar lo esencial de la experiencia iPhone.
En el centro de todo está el chip A19, fabricado con tecnología de tres nanómetros y equipado con una CPU de seis núcleos que, según la compañía, duplica la velocidad de procesamiento respecto al iPhone 11.
La GPU de cuatro núcleos incluye aceleradores neurales que no estaban presentes en la generación anterior, lo que se traduce en una mejora de alrededor del 30% en rendimiento gráfico. Para los usuarios que ya usan funciones de Apple Intelligence, eso significa respuestas más rápidas, edición de fotos más fluida y una experiencia general que se siente notablemente más ágil en el día a día.
El otro gran protagonista del nuevo modelo es el módem C1X, el segundo chip de conectividad de diseño propio que Apple ha integrado en un dispositivo. El C1X ofrece velocidades 5G aproximadamente dos veces más rápidas que su predecesor C1, con un 30% menos de consumo energético. Apple no cedió el control de su conectividad a terceros: diseñó su propio silicio para optimizar la relación entre velocidad y batería, y con el 17e ese chip llega al segmento más accesible de su catálogo.
En materia de almacenamiento, el iPhone 17e arranca con 256 GB de capacidad base al mismo precio de 599 dólares que su antecesor, lo que representa el doble del espacio disponible en la generación anterior.
La medida tiene una lógica práctica en un mundo donde los videos en 4K, las fotos en alta resolución y las aplicaciones de inteligencia artificial demandan cada vez más espacio local.
La cámara trasera mantiene el sensor Fusion de 48 megapíxeles con apertura f/1.6 y estabilización óptica de imagen. El sistema también habilita un teleobjetivo de 12 MP a 2x con 52 mm de focal, estabilización óptica e Hybrid Focus Pixels, todo dentro de un solo lente. Apple llama a esto "dos cámaras en una", y la descripción no es solo una frase de marketing: el procesamiento computacional del A19 permite retratos con desenfoque ajustable después de la captura, reconocimiento automático de personas, perros y gatos, y video 4K con una calidad de imagen que supera con amplitud lo que se esperaba de un modelo de entrada.
La pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con tecnología OLED alcanza un brillo pico de 1200 nits para contenido HDR, con soporte para Dolby Vision y reproduccción en True Tone. El vidrio delantero estrena Ceramic Shield 2, que Apple asegura tiene el triple de resistencia a los arañazos respecto a la primera generación. El diseño general conserva las dimensiones del modelo anterior —mismo peso, misma silueta— pero el muesca en la parte superior sigue presente, sin la llegada del Dynamic Island que algunos esperaban.
El iPhone 17e suma por primera vez compatibilidad con MagSafe, una función que el iPhone 16e no tenía y que muchos usuarios habían señalado como una ausencia difícil de justificar. La carga rápida por USB-C permite llegar al 50% en 30 minutos con un adaptador de 20W o superior. La autonomía declarada alcanza las 26 horas de reproducción de video.
El dispositivo llega en tres acabados mate: negro, blanco y un nuevo rosa suave que se perfila como la opción más demandada en los primeros días de preventa. Las reservas están abiertas desde el miércoles 4 de marzo, con disponibilidad en tiendas a partir del 11 del mismo mes, en Apple Store y distribuidores autorizados en más de 70 países.