Apple presenta el iPhone 17e con A19, MagSafe y doble almacenamiento

La cámara trasera mantiene el sensor Fusion de 48 megapíxeles con apertura f/1.6 y estabilización óptica de imagen. El sistema también habilita un teleobjetivo de 12 MP a 2x con 52 mm de focal, estabilización óptica e Hybrid Focus Pixels, todo dentro de un solo lente. Apple llama a esto "dos cámaras en una", y la descripción no es solo una frase de marketing: el procesamiento computacional del A19 permite retratos con desenfoque ajustable después de la captura, reconocimiento automático de personas, perros y gatos, y video 4K con una calidad de imagen que supera con amplitud lo que se esperaba de un modelo de entrada.