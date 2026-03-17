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AirPods Max 2 llegan con traducción en vivo y chip H2: precio y otros detalles

Sin un solo rumor previo, Apple presentó ayer sus AirPods Max 2 con chip H2, traducción en vivo e inteligencia artificial integrada

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 16:15
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Apple anunció ayer los AirPods Max 2, el sucesor de sus audífonos premium insignia que no recibía una actualización sustancial desde su debut en diciembre de 2020.

 Foto: Sitio web | Apple
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El modelo llega con cancelación de ruido mejorada, calidad de sonido elevada y funciones inteligentes inéditas para la línea, entre ellas audio adaptativo y traducción en vivo, ahora posibles gracias al chip H2.

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Lo que distingue a esta generación es la profundidad del salto, afirma el sitio web.

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El chip H2 impulsa una cancelación de ruido hasta 1.5 veces más efectiva que la generación anterior, mientras que el nuevo amplificador de alto rango dinámico entrega un audio más limpio y detallado.

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La traducción en vivo, respaldada por Apple Intelligence, permite sostener conversaciones cara a cara en diferentes idiomas sin necesitar el teléfono en mano, una función que ya existía en otros dispositivos de la compañía pero que debuta en sus audífonos over-ear.

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El lanzamiento sorprendió porque se hizo sin el tradicional ciclo de filtraciones y rumores que suele anteceder a los productos de Apple.

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El modo de transparencia también fue optimizado mediante un nuevo algoritmo de procesamiento de señal digital, lo que promete una experiencia de escucha del entorno más natural que en el modelo original.

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Además, la función Camera Remote permite activar la cámara del iPhone o iPad presionando la corona digital de los audífonos para tomar fotos o iniciar grabaciones de video.

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Los AirPods Max 2 estarán disponibles para preorden a partir del 25 de marzo en cinco colores —azul, morado, medianoche, blanco estrella y anaranjado— y su llegada a tiendas está programada para principios de abril.

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El precio de venta en Estados Unidos se mantiene en 549 dólares

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