EL HERALDO avanza al AI Product Lab de la SIP con apoyo de Google para adoptar IA en redacciones

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO fue seleccionado para la etapa de implementación del AI Product Lab, un programa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el apoyo de la Google News Initiative (GNI), que impulsa la adopción de inteligencia artificial en redacciones de América Latina.

En esta fase, el medio hondureño avanzará del diseño de ideas a la implementación técnica de una solución basada en IA, con enfoque en fortalecer la sostenibilidad y el desarrollo editorial en la región.

La iniciativa reúne a 21 medios de comunicación de 12 países: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Con la participación de EL HERALDO, la cohorte integra organizaciones periodísticas de distintos tamaños y niveles de madurez digital, unidas por el objetivo de convertir la IA en una herramienta estratégica para innovar, optimizar procesos y desarrollar productos con impacto real.

“El AI Product Lab representa un paso decisivo para que los medios de América Latina pasen del interés por la Inteligencia Artificial a su aplicación concreta y estratégica. Gracias al apoyo sostenido de Google News Initiative, este programa no solo impulsa la innovación tecnológica, sino que fortalece la capacidad de los medios para desarrollar productos, optimizar procesos y construir modelos sostenibles en un entorno cada vez más desafiante", afirmó el director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría.

En el caso de EL HERALDO, el proyecto a implementar será Claim Check, una herramienta de inteligencia artificial orientada a sistematizar el monitoreo y la detección de afirmaciones políticas.

El desarrollo busca fortalecer las capacidades de verificación al ordenar y agilizar el seguimiento de discursos, entrevistas, debates y publicaciones públicas, con el fin de identificar de manera temprana afirmaciones verificables y apoyar la toma de decisiones editoriales en contextos de alta demanda informativa.

El AI Product Lab tiene como propósito fortalecer las capacidades estratégicas de los medios participantes. El enfoque central del programa, diseñado e implementado por la consultora Marktube, apunta a acelerar la innovación en la creación de contenidos, el desarrollo de productos digitales, la eficiencia operativa y el impulso de modelos de negocio mediante la incorporación de una visión de producto y aplicaciones prácticas de IA.

Para esta fase de implementación, EL HERALDO y los demás medios seleccionados acceden a financiamiento para la ejecución de sus proyectos.

Este apoyo busca trasladar las ideas validadas durante el laboratorio hacia soluciones funcionales, con desarrollo técnico, pruebas y ajustes orientados a su adopción real en las redacciones.

"En Google, nuestro compromiso con la industria de las noticias en América Latina es firme. Estamos profundamente entusiasmados de ver la innovación y las propuestas que surgen de los medios de la región a través del AI Product Lab", compartió Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google.

"Estas iniciativas, que buscan aplicar la Inteligencia Artificial de forma estratégica, no solo optimizarán las redacciones y fortalecerán sus modelos de negocio, sino que, lo más importante, tendrán un impacto significativo y positivo en la manera en que la población latinoamericana accede a información relevante y de calidad, impulsando el desarrollo editorial y la sostenibilidad en la región," agregó.

El paso a la fase de ejecución es resultado de un proceso de aprendizaje profundo: los medios se capacitaron en herramientas tecnológicas y adoptaron una metodología de trabajo centrada en producto. Entre los hallazgos más significativos, el laboratorio identificó tres desafíos comunes en la región: la fatiga en los flujos editoriales por tareas repetitivas, la existencia de vastos archivos históricos que permanecen como patrimonio inactivo y la necesidad de reducir el distanciamiento con las audiencias mediante personalización efectiva.

"El verdadero valor del AI Product Lab reside en la creación concreta de capacidades instaladas y en la adopción de una visión de producto que permite a los medios convertir la Inteligencia Artificial en un aliado estratégico para su sostenibilidad. Estamos viendo cómo organizaciones de diversos tamaños y niveles de madurez digital están logrando optimizar sus redacciones y, lo más importante, redescubrir nuevas formas de conectar con sus comunidades de manera relevante y eficiente", compartió Ezequiel Arbusti, director de Marktube Group.

Los proyectos financiados se agrupan en cuatro verticales: copilotos de redacción, recuperación y consultas inteligentes, fidelización y recomendación, y aplicaciones especializadas.

La fase de desarrollo se extenderá hasta inicios de abril de 2026 y concluirá con una sesión final de resultados y aprendizajes compartidos, donde se presentarán los hallazgos más relevantes y las soluciones destacadas.