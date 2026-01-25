Verificación en la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Este 25 de enero se instala la primera legislatura del Congreso Nacional 2026-2027, con el inicio de las sesiones ordinarias tras la elección de la Junta Directiva en propiedad, presidida por Tomás Zambrano.

Durante la sesión se prevén intervenciones de representantes de los tres poderes del Estado, así como participaciones de diputados de las cinco bancadas que integran el Legislativo, en un escenario donde se expondrán anuncios, balances de gestión y compromisos políticos.

En ese contexto, EH Verifica dará seguimiento en tiempo real a la jornada y publicará, minuto a minuto, el chequeo de las afirmaciones que se planteen en el hemiciclo: qué se sostiene con información pública, qué es impreciso y qué requiere corrección o contexto.

El seguimiento es gratuito y queda disponible para que cualquier ciudadano lo consulte y lo comparta.

A continuación, el chequeo en tiempo real: