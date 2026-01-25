  1. Inicio
Verificación en la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional

EH Verifica monitorea y contrasta en vivo las afirmaciones políticas durante la instalación de la primera legislatura 2026-2027, con un chequeo gratuito y abierto para la ciudadanía

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 11:01
EH Verifica monitorea en tiempo real la instalación de la primera legislatura del Congreso Nacional 2026-2027, contrastando las declaraciones políticas con información pública y datos oficiales.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Este 25 de enero se instala la primera legislatura del Congreso Nacional 2026-2027, con el inicio de las sesiones ordinarias tras la elección de la Junta Directiva en propiedad, presidida por Tomás Zambrano.

Durante la sesión se prevén intervenciones de representantes de los tres poderes del Estado, así como participaciones de diputados de las cinco bancadas que integran el Legislativo, en un escenario donde se expondrán anuncios, balances de gestión y compromisos políticos.

En ese contexto, EH Verifica dará seguimiento en tiempo real a la jornada y publicará, minuto a minuto, el chequeo de las afirmaciones que se planteen en el hemiciclo: qué se sostiene con información pública, qué es impreciso y qué requiere corrección o contexto.

El seguimiento es gratuito y queda disponible para que cualquier ciudadano lo consulte y lo comparta.

A continuación, el chequeo en tiempo real:

" Rebeca Obando: "El año pasado se registraron alrededor de 262 muertes violentas de mujeres, según reportes de diferentes instituciones"
Verdadero

Un total de 262 muertes violentas de mujeres se registra en todo 2025 en Honduras, de acuerdo al boletín más reciente del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS).

Según el documento, de esas víctimas, 46.2 % eran mujeres adultas, 29 % eran jóvenes, 11.5 % eran niñas y 8.1 % eran adultas mayores.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

