EL HERALDO lidera presencia hondureña en IA Product Lab de la SIP y Google

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO abre una nueva etapa en su apuesta por la innovación con inteligencia artificial (IA). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative pusieron en marcha el IA Product Lab, un programa intensivo de ocho meses que convoca a 45 medios de 12 países para acelerar la transformación digital en las redacciones. Desde Honduras, EL HERALDO participa de manera protagónica dentro de la delegación de Grupo OPSA, consolidando su liderazgo regional en la adopción estratégica y responsable de la IA al servicio del periodismo y de las audiencias.

El laboratorio desarrollado por Marktube Group combina formación estratégica, práctica aplicada y acompañamiento técnico con un enfoque orientado a resultados medibles. El recorrido contempla cuatro fases: formativa (sesiones con especialistas en IA y producto); diseño aplicado (talleres personalizados y retos semanales para convertir aprendizajes en prototipos); ejecución (fondos de implementación para hasta 20 medios seleccionados) y exposición (presentación de proyectos y lecciones aprendidas). La iniciativa inició en septiembre con el objetivo de fortalecer capacidades, instalar cultura de producto en las redacciones e integrar la IA de forma responsable en los flujos de trabajo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el IA Product Lab participan por Grupo OPSA los periodistas Carlos Girón, editor de EL HERALDO Verifica; Cesia Paguada, analista SEO de Grupo OPSA; José Quezada, coeditor de EL HERALDO Verifica y Abel Vásquez, jefe de Desarrollo de Software. Su presencia garantiza la articulación entre rigor editorial, visión de audiencias, posicionamiento SEO y desarrollo tecnológico, pilares de la estrategia institucional de EL HERALDO.

Innovación con sello OPSA