EL HERALDO lidera presencia hondureña en IA Product Lab de la SIP y Google

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO abre una nueva etapa en su apuesta por la innovación con inteligencia artificial (IA). La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative pusieron en marcha el IA Product Lab, un programa intensivo de ocho meses que convoca a 45 medios de 12 países para acelerar la transformación digital en las redacciones.
Desde Honduras, EL HERALDO participa de manera protagónica dentro de la delegación de Grupo OPSA, consolidando su liderazgo regional en la adopción estratégica y responsable de la IA al servicio del periodismo y de las audiencias.
El laboratorio desarrollado por Marktube Group combina formación estratégica, práctica aplicada y acompañamiento técnico con un enfoque orientado a resultados medibles.
El recorrido contempla cuatro fases: formativa (sesiones con especialistas en IA y producto); diseño aplicado (talleres personalizados y retos semanales para convertir aprendizajes en prototipos); ejecución (fondos de implementación para hasta 20 medios seleccionados) y exposición (presentación de proyectos y lecciones aprendidas).
La iniciativa inició en septiembre con el objetivo de fortalecer capacidades, instalar cultura de producto en las redacciones e integrar la IA de forma responsable en los flujos de trabajo.
En el IA Product Lab participan por Grupo OPSA los periodistas Carlos Girón, editor de EL HERALDO Verifica; Cesia Paguada, analista SEO de Grupo OPSA; José Quezada, coeditor de EL HERALDO Verifica y Abel Vásquez, jefe de Desarrollo de Software.
Su presencia garantiza la articulación entre rigor editorial, visión de audiencias, posicionamiento SEO y desarrollo tecnológico, pilares de la estrategia institucional de EL HERALDO.
Innovación con sello OPSA
La participación actual se enmarca en una trayectoria sostenida. EL HERALDO y LA PRENSA ya han formado parte de talleres internacionales de IA junto a WAN-IFRA y OpenAI, entre otros espacios de alto nivel.
En ese camino nació MarIA, un modelo autónomo de corrección de textos periodísticos que también optimiza SEO, genera copys para redes sociales y produce guiones para videos explicativos, entre otras funciones.
Este desarrollo propio ha permitido a Grupo OPSA —a través de EL HERALDO— consolidarse como referente en innovación con IA en Honduras y Centroamérica, reconocimiento que ha sido destacado en eventos internacionales.
El IA Product Lab reúne a una comunidad diversa de nativos digitales, medios tradicionales y regionales de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La convocatoria está dirigida a perfiles estratégicos y operativos direcciones, editores, responsables de producto e innovación, tecnología y audiencias para asegurar que las soluciones se diseñen e implementen con impacto, promoviendo un cambio cultural sostenible dentro de las organizaciones.
Actualmente, Grupo OPSA cuenta con un equipo especializado en IA que trabaja cotidianamente en herramientas y productos orientados a fortalecer la calidad editorial, la eficiencia de procesos y la experiencia de las audiencias.
La participación de EL HERALDO en el IA Product Lab refuerza esa hoja de ruta: integrar tecnología y valores periodísticos para entregar información verificada, contextualizada y útil, al tiempo que se acelera la transformación digital del sector desde Honduras hacia toda la región.