EL HERALDO Verifica y La Prensa Verifica, socios en la Cumbre Mundial sobre Desinformación

Tegucigalpa, Honduras.- EL HERALDO Verifica y La Prensa Verifica alcanzaron un hito histórico: se convierten en media partners de la quinta edición de la Cumbre Mundial sobre Desinformación.

El logro, concretado a través de Grupo OPSA, sitúa por primera vez a medios hondureños en la lista de aliados oficiales de un evento de talla global sobre la lucha contra la desinformación.

Este paso representa un reconocimiento directo al esfuerzo sostenido de ambos equipos, que en los últimos años han liderado la verificación de información en Honduras.

Bajo un modelo innovador, se han convertido en referentes en Centroamérica, acumulando credibilidad y consolidando una base académica y periodística que ahora obtiene visibilidad internacional.

La negociación para lograr esta alianza comenzó meses atrás, en Río de Janeiro (a finales de junio), durante la celebración de GlobalFact, la mayor conferencia mundial sobre fact-checking.

Allí, EL HERALDO Verifica y La Prensa Verifica sostuvieron conversaciones con los organizadores de la Cumbre, quienes valoraron la rigurosidad y el compromiso de los equipos hondureños para enfrentar la desinformación en contextos electorales y sociales.

Además, este reconocimiento confirma que los dos equipos son los únicos en Honduras con certificación internacional de LatamChequea, una red que agrupa a los principales medios de verificación de la región.

Este aval respalda su metodología, transparencia y rigor, pilares que han permitido llevar la práctica de fact-checking en el país a estándares de clase mundial.