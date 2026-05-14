  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Presidente Asfura pide disculpas por agresión a periodistas

Tras el incidente protagonizado por la guardia de honor presidencial, el presidente Nasry Asfura pidió disculpas a los periodistas afectados

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 18:05
El Heraldo Videos