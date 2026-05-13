El precio del iPhone 18 Pro podría mantenerse estable: esto es lo que se sabe

Los Ángeles, Estados Unidos.-Apple prepara una estrategia de precios moderada para el iPhone 18, según un análisis del analista Jeff Pu recogido por 9to5Mac.
La compañía habría decidido mantener estables los precios de salida del iPhone 18 Pro y Pro Max en los modelos de almacenamiento base, trasladando parte del impacto del encarecimiento de los chips de memoria a las configuraciones de mayor capacidad.
La táctica contrasta con la adoptada por Samsung, que ha ejecutado subidas sistemáticas en gran parte de su catálogo. El fabricante coreano incrementó en 80 dólares el precio del Galaxy Z Fold 7 y del Galaxy Z Flip 7, además de elevar en 80 dólares el Galaxy S25 Edge y en 40 dólares el Galaxy S25 FE.
El Galaxy Tab S11 Ultra de 1 TB registró una subida de 280 dólares. La diferencia de margen de maniobra entre ambas compañías radica en la estructura de negocio. Apple obtuvo 30.980 millones de dólares en ingresos por servicios durante su segundo trimestre fiscal de 2026, un 16% más respecto al año anterior, con márgenes considerablemente superiores a los del hardware.
Esta proporción, que ya representa el 27,9% de los ingresos trimestrales totales, permite absorber presiones de coste sin repercutirlas de inmediato en el precio de venta.Google ha seguido un camino similar con el Pixel 10, aplicando descuentos recurrentes sobre toda la gama.
Para la compañía de Mountain View, el hardware funciona como canal de distribución para Gemini y la suscripción Google One AI Premium, lo que relega los márgenes del dispositivo a un segundo plano.
Sin embargo, los analistas advierten que la estabilidad de precios tiene límites. IDC no prevé alivio en los costes de memoria hasta finales de 2027, y Gartner ha alertado de que los precios de DRAM y SSD podrían dispararse un 130% antes de que concluya 2026. En ese escenario, Apple podría posponer las subidas pero difícilmente evitarlas a largo plazo.