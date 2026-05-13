El precio del iPhone 18 Pro podría mantenerse estable: esto es lo que se sabe

Los Ángeles, Estados Unidos.-Apple prepara una estrategia de precios moderada para el iPhone 18, según un análisis del analista Jeff Pu recogido por 9to5Mac.

La compañía habría decidido mantener estables los precios de salida del iPhone 18 Pro y Pro Max en los modelos de almacenamiento base, trasladando parte del impacto del encarecimiento de los chips de memoria a las configuraciones de mayor capacidad.

La táctica contrasta con la adoptada por Samsung, que ha ejecutado subidas sistemáticas en gran parte de su catálogo. El fabricante coreano incrementó en 80 dólares el precio del Galaxy Z Fold 7 y del Galaxy Z Flip 7, además de elevar en 80 dólares el Galaxy S25 Edge y en 40 dólares el Galaxy S25 FE.