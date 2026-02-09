Apple lanzará iPhone 17e este 2026; ¿habrá debut del 18?

Tegucigalpa, Honduras.- Apple alista el lanzamiento del iPhone 17e, su nuevo modelo más accesible, mientras avanza en el desarrollo de los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

El 17e sería anunciado mediante un lanzamiento digital y presentado entre los meses febrero y abril de 2026, mientras que, el 18 Pro y 18 Pro Max se presentarían en la segunda mitad del año 2026, según se ha informado.

El iPhone 17e conservará una frecuencia de actualización, incorporación del chip A19, carga inalámbrica rápida hasta de 25 vatios, un modem C1X y el chip N1 para conectividad wifi y Bluetooth. Además, mantendría una pantalla OLED de 6.1 pulgadas y su cámara principal de 48 megapíxeles.