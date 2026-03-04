iPhone 17e vs iPhone 16: ¿Vale la pena el cambio por el mismo precio?

Los Ángeles, Estados Unidos.- El precio mágico de entrada para Apple parece ser el de 599 dólares, el precio en el que debutan tanto el ordenador portátil MacBook Neo como el teléfono iPhone 17e, ambos productos anunciados esta semana y disponibles a partir del 11 de marzo. Durante años, la forma más económica de entrar en la gama Mac era un portátil de 999 dólares, por lo que el precio del nuevo portátil -que cuenta con una con una pantalla de 13 pulgadas y un cuerpo que pesa solo 1,2 kg- es históricamente bajo para la compañía de la manzana mordida e incluso sorprendió a los expertos al rebajar el coste de su modelo de entrada casi en un 50 %.

Por su parte, el precio del teléfono "asequible" iPhone 17e es el mismo que el del modelo del año pasado. Esta decisión responde a un movimiento estratégico para proteger su dominio en el mercado global y busca captar usuarios en un contexto de encarecimiento de la cadena de suministro y escasez de chips de memoria.

El portátil más asequible hasta la fecha

El nuevo MacBook Neo destaca por su diseño colorido (estará disponible en plata, índigo, rosa "blush" y el nuevo verde "citrus") y una autonomía de hasta 16 horas. Sin embargo, el bajo precio conlleva sacrificios técnicos. El Neo está equipado con el chip A18 Pro, el mismo procesador que dio vida al iPhone 16 Pro, en lugar de los chips de la serie M utilizados en los últimos y más caros modelos. Aunque es compatible con las funciones de inteligencia artificial (Apple Intelligence), carece de teclado retroiluminado y su conectividad se limita a un único monitor externo. Apple ofrece una variante por 100 dólares más que duplica el almacenamiento a 512 GB e incluye lector de huellas Touch ID.

Con este nuevo modelo más económico, Apple busca competir con los Chromebooks de Google y los equipos Windows de gama básica, dispositivos que son extremadamente populares entre estudiantes y compradores primerizos. Los ingresos de Mac cayeron casi un 7 %, hasta los 8.390 millones de dólares, en el trimestre navideño respecto al año anterior, incumpliendo las expectativas de los analistas de aproximadamente 9.000 millones de dólares en ventas.

iPhone 17e y la IA

En el sector de la telefonía, el iPhone 17e hereda muchas características de su modelo predecesor, pero Apple ha integrado el nuevo chip A19, lo que garantiza un soporte de actualizaciones de software de hasta siete años y lo convierte en el terminal más económico compatible con el ecosistema de IA de la marca. Entre las novedades físicas del 17e destacan la inclusión de la tecnología MagSafe para accesorios magnéticos, un cristal de pantalla más resistente y el salto a una capacidad mínima de 256 GB de almacenamiento, el doble que el modelo del año pasado. Este modelo competirá con el Pixel 10a de Google, que sale al mercado mañana por 499 dólares. Según datos de la consultora IDC, se espera que el mercado mundial de teléfonos inteligentes sufra este año su mayor caída histórica, con un descenso de los envíos del 13 % debido al aumento de costos y la falta de componentes.

