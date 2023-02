Volcamiento de cisterna de agua casi provoca tragedia en el anillo periférico

“Se me atravesó un busito, ahí me lo quité uno, pero el otro no me lo pude esquivar. Cuando me iba a quitar el otro se me metió uno y me quise tirar recto para salir por aquí pero no me salió, no me dio tiempo”, explicó.

A pesar de estar a punto de registrarse una tragedia, afortunadamente no se reportan personas fallecidas o con golpes de gravedad tras el aparatoso accidente.