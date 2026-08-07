Video: pobladores linchan a dos presuntos asaltantes en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales ha circulado un video de pobladores linchando a dos presuntos asaltantes en la ciudad capitalina de Comayagüela El hecho fue captado en el barrio El Calvario entre la quinta y sexta avenida a inmediaciones de las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Un grupo de hombres acorraló a los dos jóvenes que supuestamente intentaban asaltar un bus, según lo que se alcanza a escuchar en el material audiovisual. Indignados, los ciudadanos los golpearon a ambos y los dejaron tendidos en el suelo, vigilándolos para evitar que se escaparan. "Los dos nos vienen a jod** aquí. A aquel que roba se le desnucan las uñas", dijo otro señor mientras los sujetos permanecían en el suelo. Uno de ellos, boca abajo, mientras el otro sobándose la cabeza. "¡Y que jovencitos! Que estuvieran trabajando...", expresó otra de las personas presentes. Este grupo de hombres se mantuvo en la zona a la espera de que las autoridades policiales llegaran para arrestar a los presuntos criminales.