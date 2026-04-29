"El guardia abrió fuego sin que existiera discusión o conflicto": familiares de Hong Zhixuan

Tegucigalpa, Honduras.- Familiares y allegados velaron los restos de un adolescente de origen chino identificado como Hong Zhixuan, quien fue asesinado el pasado -25 de abril- dentro de un establecimiento comercial en la colonia 21 de Febrero de Comayagüela, capital de Honduras, un hecho que ha provocado consternación en la población. El crimen ocurrió al interior del negocio Zona China, donde el menor de 15 años recibió un disparo en la cabeza por parte de un guardia de seguridad que tenía apenas un día de haber sido contratado. El guardia, que responde al nombre de Sandro Josué Martínez Núñez, fue detenido tras cometer el hecho.



“Un menor chino inocente de 15 años fue asesinado la mañana del día 25 de abril dentro del establecimiento, cuando un guardia de seguridad disparó en la cabeza inesperadamente, causándole la muerte en el acto”, indicó la empresa, que era propiedad de los padres del adolescente, en una publicación difundida en redes sociales.

En el mismo pronunciamiento, el negocio aseguró que no existió discusión previa ni conflicto que provocara el ataque, y cuestionó la actuación del guardia, quien habría abierto fuego de forma repentina.



"El guardia solo llevaba un día laborando y sin que existiera ninguna discusión o conflicto abrió fuego repentinamente", dice textualmente. La empresa también rechazó versiones que circulan en internet sobre la víctima y pidió a la población no difundir rumores que puedan afectar a la familia. “Expresamos nuestra enérgica condena y hacemos un llamado a no creer en dichos rumores y a cesar cualquier forma de revictimización”, señala el comunicado. Imágenes del velatorio muestran el ataúd del menor cubierto de arreglos florales, mientras familiares permanecen a su alrededor en medio del dolor por lo ocurrido.