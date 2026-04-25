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Menor de 15 años, de origen chino, muere a manos de un guardia, en colonia 21 de Febrero

La Policía tendrá que investigar cuáles fueron las causas reales para que el guardia tomara la decisión de disparar en contra del menor

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 13:10
Menor de 15 años, de origen chino, muere a manos de un guardia, en colonia 21 de Febrero

El cuerpo sin vida de Hong Xi Xuan quedó en el interior de la tienda, propiedad de sus padres.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un menor de edad de origen chino fue ultimado dentro de una tienda propiedad de su familia, en una colonia de Comayagüela, en la capital.

El hecho violento ocurrió a las 9:00 de la mañana en el interior de una tienda de productos chinos, ubicada en la colonia 21 de Febrero, frente a la Escuela Roberto Suazo Córdoba. El fallecido fue identificado como Hong Xi Xuan, de 15 años de edad.

El victimario es un guardia de seguridad de la misma tienda en la que se produjo el lamentable suceso. Según la información preliminar, recabada por los policías que se hicieron presentes a la escena del crimen, el ataque se dio cuando el celador y el menor tuvieron el primer contacto al abrir la tienda este sábado.

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En ese momento, el joven vigilante cargó su arma de reglamento, una escopeta calibre 12, y disparó en un sóla ocasión a la cabeza del adolescente de origen chino.

El joven Sandro Josué Martínez Núñez, es conducido por dos agentes del Escuadrón Motorizado de la Policía Nacional.

El joven Sandro Josué Martínez Núñez, es conducido por dos agentes del Escuadrón Motorizado de la Policía Nacional.

 (Foto: Cortesía/EL HERALDO)

Signos vitales

Las personas que estaban presentes en la tienda llamaron de inmediato al Sistema de Emergencias 911, para que la persona herida pudiera ser trasladada a un centro médico, pero al llegar al lugar se verificó que Hong Xi Xuan no tenía signos vitales.

El cuerpo sin vida quedó dentro del negocio, en el lugar donde se hacen los cobros cuando los clientes de la tienda pagan sus productos.

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Elementos del Escuadrón Motorizado de la Policía Nacional, asignados a la estación de policía del barrio Belén, se movilizaron para el lugar y lograron detener al guardia, cuando este caminaba por una de las calles de la colonia 21 de Febrero.

El guardia fue identidicado como Sandro Josué Martínez Núñez, de 23 años de edad, originario del Distrito Central, con domicilio en la colonia 1 de Diciembre, en Comayagüela. Él fue remitido a Medicina Forense para realizarle exámenes toxicológicos y descartar o confirmar si andaba bajo efectos de drogas o alcohol.

Los vecinos de la colonia 21 de Febrero se apostaron frente a la tienda china, para fisgonear a la hora de que las autoridades policiales y personal de Medicina Forense realizaban el levantamiento del cadáver.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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