Por tocar las partes íntimas de una dama, un joven fue detenido en la ciudad de Choluteca

Choluteca, Honduras.- Tocó a una mujer en sus partes íntimas, y creyó que el acto de lujuria pasaría desapercibido, como si nada hubiese ocurrido; la noche del lunes fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El supuesto agresor sexual es Yoni Javier Aguilar Rodríguez, de 25 años de edad, originario de la ciudad de Choluteca, residente en el barrio El Palomar de ese mismo término municipal.
El hombre fue localizado por los elementos de investigación, en el barrio San Pedro Sur de Choluteca, cuatro años después de suscitada la agresión.
Hace cuatro años
De acuerdo con las diligencias investigativas realizadas por la DPI, el hecho ocurrió el 5 de agosto del año 2022, cuando la víctima se dirigía hacia su vivienda, y fue interceptada por el ahora detenido, junto con sus dos hermanos; entre ellos una fémina.
Según la denuncia interpuesta por la afectada, los sospechosos realizaron tocamientos indebidos en sus partes íntimas, en reiteradas ocasiones, y posteriormente la amenazaron de muerte para evitar que denunciara lo sucedido.
La Policía conoció el caso, y remitieron el expediente ante las autoridades competentes. Como resultado de las investigaciones, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca emitió la orden de captura el 6 de diciembre de 2022, por suponerlo responsable del delito de otras agresiones sexuales.