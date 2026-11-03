Por tocar las partes íntimas de una dama, un joven fue detenido en la ciudad de Choluteca

Choluteca, Honduras.- Tocó a una mujer en sus partes íntimas, y creyó que el acto de lujuria pasaría desapercibido, como si nada hubiese ocurrido; la noche del lunes fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El supuesto agresor sexual es Yoni Javier Aguilar Rodríguez, de 25 años de edad, originario de la ciudad de Choluteca, residente en el barrio El Palomar de ese mismo término municipal.

El hombre fue localizado por los elementos de investigación, en el barrio San Pedro Sur de Choluteca, cuatro años después de suscitada la agresión.