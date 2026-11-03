  1. Inicio
  2. · Sucesos

Por tocar las partes íntimas de una dama, un joven fue detenido en la ciudad de Choluteca

El hecho se registró en un barrio de la ciudad de Choluteca, hace más de cuatro años

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 15:17
Por tocar las partes íntimas de una dama, un joven fue detenido en la ciudad de Choluteca

Yoni Javier Aguilar Rodríguez fue detenido por agentes de diferentes unidad de la Policía Nacional (PN).

 Foto: Cortesía

Choluteca, Honduras.- Tocó a una mujer en sus partes íntimas, y creyó que el acto de lujuria pasaría desapercibido, como si nada hubiese ocurrido; la noche del lunes fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El supuesto agresor sexual es Yoni Javier Aguilar Rodríguez, de 25 años de edad, originario de la ciudad de Choluteca, residente en el barrio El Palomar de ese mismo término municipal.

El hombre fue localizado por los elementos de investigación, en el barrio San Pedro Sur de Choluteca, cuatro años después de suscitada la agresión.

Padrastro y abuelo enfrentan la justicia por presuntas agresiones a una menor

Hace cuatro años

De acuerdo con las diligencias investigativas realizadas por la DPI, el hecho ocurrió el 5 de agosto del año 2022, cuando la víctima se dirigía hacia su vivienda, y fue interceptada por el ahora detenido, junto con sus dos hermanos; entre ellos una fémina.

Según la denuncia interpuesta por la afectada, los sospechosos realizaron tocamientos indebidos en sus partes íntimas, en reiteradas ocasiones, y posteriormente la amenazaron de muerte para evitar que denunciara lo sucedido.

La Policía conoció el caso, y remitieron el expediente ante las autoridades competentes. Como resultado de las investigaciones, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca emitió la orden de captura el 6 de diciembre de 2022, por suponerlo responsable del delito de otras agresiones sexuales.

Cae hombre de 69 años por cometer abusos sexuales contra una menor de seis años

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias