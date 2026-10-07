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Detienen a guardia de seguridad acusado de agredir sexualmente a compañera en Siguatepeque​​

La denuncia de una compañera de trabajo por presuntas agresiones sexuales derivó en la captura del guardia de seguridad, quien fue remitido al Ministerio Público

  • Actualizado: 07 de octubre de 2026 a las 09:22
Detienen a guardia de seguridad acusado de agredir sexualmente a compañera en Siguatepeque​​

El guardia de seguridad fue capturado por agentes de la Policía Nacional asignados en Siguatepeque, Comayagua, tras recibir una denuncia por la mujer ofendida.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Un guardia de seguridad fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras una denuncia en la que se le acusaba de agresiones sexuales contra una mujer en Siguatepeque, Comayagua.

La detención fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), tras la denuncia interpuesta por la afectada, quien aseguró que el guardia de seguridad del lugar donde ella labora intentó tocar sus partes íntimas.

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De inmediato, la mujer llamó al Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911) para denunciar lo ocurrido. Tras recibir la alerta, los agentes se movilizaron al lugar e iniciaron las investigaciones del caso.

Luego de identificar al hombre denunciado por la mujer, los agentes policiales capturaron al sospechoso de intentar tocarle sus partes íntimas.

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El informe policial indica que el detenido es un hombre de 36 años, guardia de seguridad, originario de Piraera, Lempira, y residente en el barrio El Centro de Siguatepeque, Comayagua.

El sospechoso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el procedimiento legal correspondiente, ya que, según el informe policial, se le acusa del delito de agresiones sexuales.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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