Detienen a guardia de seguridad acusado de agredir sexualmente a compañera en Siguatepeque​​

Tegucigalpa, Honduras.-Un guardia de seguridad fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras una denuncia en la que se le acusaba de agresiones sexuales contra una mujer en Siguatepeque, Comayagua. La detención fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), tras la denuncia interpuesta por la afectada, quien aseguró que el guardia de seguridad del lugar donde ella labora intentó tocar sus partes íntimas.

De inmediato, la mujer llamó al Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911) para denunciar lo ocurrido. Tras recibir la alerta, los agentes se movilizaron al lugar e iniciaron las investigaciones del caso. Luego de identificar al hombre denunciado por la mujer, los agentes policiales capturaron al sospechoso de intentar tocarle sus partes íntimas.