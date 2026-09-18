Capturan a hombre por abusar de su madrastra de 90 años que no podía defenderse

Las autoridades compartieron algunas imágenes tras la aprehensión a través de sus cuentas oficiales, sin embargo, no revelaron la identidad ni el rostro del individuo.

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes 18 de septiembre, la Policía Nacional confirmó la captura de un hombre señalado de abusar sexualmente de su madrasta de 90 años, en Francisco Morazán .

El reporte preliminar indica que la víctima habría revelado que los abusos eran constantes, y que no se limitaron solo a un momento. Según explicó ante las autoridades, ella ni siquiera podía defenderse, por lo que el sospechoso se aprovechó de su condición.

Cabe remarcar que el abominable hecho ocurrió en un entorno de "familia", en un sector de Francisco Morazán, ya que el acusado es hijastro de la víctima de 90 años.

Ante la denuncia, agentes policiales realizaron la captura del sospechoso que luego fue trasladado hacia las instancias correspondientes para que responda ante la justicia por el delito de abuso sexual.

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Las autoridades continúan investigando mientras el proceso en contra del acusado avanza. Hasta ahora, se desconocen mayores detalles del polémico caso, pero se espera que la policía brinde mayores detalles.

El caso que recientemente fue divulgado ha generado indignación en las diversas redes sociales, de hecho, varios usuarios aprovecharon los espacios para expresar su ira en contra del señalado.

"¿Por qué le distorsionan el rostro? Es un adulto y debe ser juzgado como tal". "Qué bárbaro, meterse con una señora de 90 años". "Allá te espera el demonio". "Qué maldito más descerebrado". "Ya no hay respeto", son solo algunos de los comentarios que se leen al respecto en redes.

La población también ha solicitado a las autoridades que dejen caer todo el peso de la ley sobre el individuo que actualmente permanece bajo el resguardo policial para que el caso no se quede en la impunidad.