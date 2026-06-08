Oficial de la Policía es herido en sus dos pies en tiroteo en partido de fútbol en Olancho

Olancho, Honduras.- En el intento de querer capturar a varios hombres que hacían disparos al aire, celebrando el triunfo de un equipo de fútbol, un oficial de la Policía Nacional fue herido en sus dos pies por uno de los revoltosos.

El hecho se registró la tarde de ayer domingo, en la comunidad de Las Delicias, en la aldea Cuyamel, jurisdicción del municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho.

Los agentes policiales intervinieron para evitar que el grupo de hombres dejara de hacer disparos al aire -una reprochable conducta en esta zona del país en este tipo de eventos-, pero estos hicieron caso omiso al llamado policial.