Oficial de la Policía es herido en sus dos pies en tiroteo en partido de fútbol en Olancho

Olancho, Honduras.- En el intento de querer capturar a varios hombres que hacían disparos al aire, celebrando el triunfo de un equipo de fútbol, un oficial de la Policía Nacional fue herido en sus dos pies por uno de los revoltosos.
El hecho se registró la tarde de ayer domingo, en la comunidad de Las Delicias, en la aldea Cuyamel, jurisdicción del municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho.
Los agentes policiales intervinieron para evitar que el grupo de hombres dejara de hacer disparos al aire -una reprochable conducta en esta zona del país en este tipo de eventos-, pero estos hicieron caso omiso al llamado policial.
En el proceso de arresto de varios de los involucrados y aficionados de este peligroso accionar, uno de los oficiales forcejeó con él y el ciudadano disparó su arma en dos ocasiones contra los dos pies del uniformado.
Este hombre fue capturado por los demas elementos policiales, esposándolo a él y a otros sujetos, a quienes los subieron a una patrulla para depués llevarlos a la sede de la Unidad Metropolitana de Policía No. 15, en la ciudad de Catacamas.
Interno en un hospital
El herido fue llevado a una clínica privada cercana al campo de fútbol de Las Delicias, y posteriormente fue llevado en una ambulancia al Hospital Santo Hermando Pedro, en Catacamas, dónde se recupera de forma satisfactoria.
El señalado de herir al oficial de policía podría enfrentar cargos por el delito de atentado contra un elemento de la institución policial.