Un muerto y un herido deja un atentado ocurrido en Catacamas

Olancho, Honduras.- Una persona muerta y otra herida de gravedad, fue el saldo que dejó un atentado ocurrido en la colonia Agrícola, en la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho.
El hecho violento se registró alrededor de las 7:30 de la noche del sábado, en una calle entre las colonias Nueva Esperanza y la Agrícola, cuando los dos hombres platicaban entre sí en el citado lugar.
Al parecer, varios sujetos a bordo de un vehículo llegaron hasta ese lugar, al ponerse a la par de las víctimas, les dispararon en varias ocasiones, hasta verlos caer al suelo, heridos de gravedad.
Estos fueron identificados como Delmer Cambar, de aproximadamente 40 años de edad, conocido en la zona con el seudónimo de "Tito" y su amigo, Alcides Aplícano.
Murió en el lugar
Cambar falleció casi al instante, luego de recibir varios disparos en el abdomen y en su pecho; entre tanto, el señor Alcides Aplícano, de unos 55 años de edad, fue llevado de emergencia al Hospital Santo Hermano Pedro, de Catacamas.
Debido a la gravedad de las heridas, Alcides Aplícano fue trasladado horas después desde Catacamas, hasta el Hospital Escuela (HE), en la capital de la República.
Se conoció que el fallecido Delmer Cambar se dedicaba a la venta de diversos artículos y muebles para el hogar; pero hasta el sábado 6 de junio no se había establecido el móvil del ataque que terminó con la vida de esta persona.
Los familiares de "Tito" Cambar no permitieron que el cuerpo fuera trasladado a la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital, para que se realizara la autopsia; en cambio fue levantado de la escena de muerte y llevado a velar a su casa de habitación.