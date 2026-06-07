Un muerto y un herido deja un atentado ocurrido en Catacamas

Olancho, Honduras.- Una persona muerta y otra herida de gravedad, fue el saldo que dejó un atentado ocurrido en la colonia Agrícola, en la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho.

El hecho violento se registró alrededor de las 7:30 de la noche del sábado, en una calle entre las colonias Nueva Esperanza y la Agrícola, cuando los dos hombres platicaban entre sí en el citado lugar.

Al parecer, varios sujetos a bordo de un vehículo llegaron hasta ese lugar, al ponerse a la par de las víctimas, les dispararon en varias ocasiones, hasta verlos caer al suelo, heridos de gravedad.