Cuestionan a dos alcaldes por conducta errónea en fiesta de fin de año

El segundo caso corresponde a Leny Flores Suazo, alcalde de San Luis, Comayagua, por el Partido Liberal, quien desató críticas tras un discurso lleno de expresiones ofensivas y un ejemplo considerado denigrante hacia las mujeres.

En una reunión con su militancia, Flores Suazo, visiblemente molesto, comenzó su intervención con palabras despectivas hacia la labor municipal: “Hago lo que puedo por este municipio, no estoy de alcalde porque me muero por ser alcalde, estoy aquí porque un pueblo no se le puede dar a un tonto, porque un tonto cuando es alcalde es más tonto”.

Sin embargo, lo que generó mayor indignación fue la analogía utilizada para explicar su punto de vista sobre la gestión municipal: “Préstale la mujer a un extraño y va a ver cómo la va a hallar cuando regrese. ¿Cómo la hallaría? Va que la va a hallar cuetiada. Eso significa darle un pueblo a alguien que no es de San Luis. Un papo que es de otro lado no va a querer este pueblo”.