Desde hace un año, mujer está encadenada por agresividad en los bordos de San Pedro Sula

En la noche doña María Elena (80) se queda en la galera para estar pendiente de su hija, donde hace fogatas con zacate para tener un poco de calor y ahuyentar los zancudos.

“En la noche allí estoy con ella porque es mi hija y no puedo dejarla sola. Me duele en el alma verla así. Es un sufrimiento para ella y para mí mirarla así”, expresó la anciana.

“Le doy de comer cuando quiere y cuando no me la bota, me tira el café y la comida”, dijo la señora, quien reveló que la casa donde ella pasa está de posada porque es de un hijo suyo ya que su vivienda la perdió con las llenas.

