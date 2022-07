En su casa matan a comerciante en la colonia Reynel Fúnez de la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un hombre fue acribillado a disparos la noche del jueves dentro de su propia vivienda ubicada en la colonia Reynel Fúnez, al sur de la capital hondureña.

La víctima mortal fue identificada como Ovidio Grandes Canales, de 36 años de edad, y que era un conocido comerciante de la zona.

De acuerdo con los detalles brindados por los testigos, dos hombres ingresaron por la fuerza a la vivienda con armas en mano y segundos después escucharon los disparos.

Tras perpetrar el lamentable crimen ambos huyeron de la colonia con rumbo hacia la capital, según comentaron algunos vecinos.

“En ese momento yo no estaba aquí, yo vendo en el mercado y allá estaba cuando me llamaron y me dijeron que había sucedido esto, él estaba solo cuando lo mataron”, dijo un familiar de la víctima al medio HCH.

Grandes Canales era muy querido por los vecinos de la popular colonia, quienes aseguran que era un hombre muy tranquilo y no saben por qué lo mataron.

Hasta el momento se desconocen los motivos del brutal ataque ni los hechores del mismo.

