Asesinan a hombre dentro de la vivienda de su suegro en Tocoa

Tegucigalpa, Honduras.- Haziel Pineda, de 30 años, fue asesinado a balazos dentro de la vivienda de su suegro en la comunidad de Ceibita, municipio de Tocoa, Colón, según información brindada por las autoridades policiales. De acuerdo con la información preliminar, Pineda se encontraba dentro del inmueble cuando hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones. Pineda murió a causa de las heridas provocadas por los disparos. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa la identidad de los responsables ni el posible móvil del crimen.

Tras el ataque, vecinos del sector alertaron sobre lo ocurrido y las autoridades se desplazaron hasta la comunidad para iniciar las primeras diligencias. El cuerpo de la víctima quedó dentro de la vivienda donde se encontraba al momento del ataque, mientras los agentes acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y tampoco se ha establecido quiénes estarían detrás del asesinato. Las autoridades recopilan información para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar las circunstancias en las que los responsables llegaron hasta la vivienda.