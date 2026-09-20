Matan a hombre que se movilizaba en motocicleta junto a su esposa en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un violento hecho ha conmocionado a los habitantes del municipio de San Vicente Centenario, departamento de Santa Bárbara, tras registrarse el asesinato de Javier Enrique Paz Moreno de 34 años, cuando se movilizaba en motocicleta junto a su esposa.
Según el reporte, los sujetos obligaron a Paz Moreno a bajar de la motocicleta y posteriormente lo subieron a una mototaxi, en la cual se lo llevaron con rumbo desconocido mientras su esposa quedó en el lugar.
Posteriormente, el hombre fue trasladado hasta un sector conocido como Río Frío, donde los atacantes le quitaron la vida mediante varios disparos.
Tras el crimen, familiares de la víctima trasladaron el cuerpo hasta su vivienda ubicada en el barrio Las Palmas del Llano, donde se realiza su velatorio en medio del dolor y la consternación de sus seres queridos.
Por su parte, las autoridades policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del crimen y establecer quiénes fueron los responsables del asesinato.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas capturadas por este hecho violento ocurrido en el departamento de Santa Bárbara.
Emergencia nacional
Este nuevo hecho violento ocurre en un contexto en el que Honduras acumula 1,802 homicidios entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2026, según datos preliminares del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
En comparación con el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 1,833 muertes violentas, la cifra representa una reducción de 31 homicidios, equivalente a una disminución interanual del 1.69%.
Sin embargo, en los primeros ocho meses del año, enero contabilizó 194 homicidios, febrero 178, marzo 230, abril 221, mayo 241, junio 221, julio 190 y agosto 250.
Mientras tanto, en los primeros 13 días de septiembre, la cifra de muertes violentas denota un fuerte aumento respecto a similar período de 2025 al pasar de 92 a 107 homicidios, de acuerdo con los registros de Sepol.