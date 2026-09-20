Matan a hombre que se movilizaba en motocicleta junto a su esposa en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un violento hecho ha conmocionado a los habitantes del municipio de San Vicente Centenario, departamento de Santa Bárbara, tras registrarse el asesinato de Javier Enrique Paz Moreno de 34 años, cuando se movilizaba en motocicleta junto a su esposa.

Según el reporte, los sujetos obligaron a Paz Moreno a bajar de la motocicleta y posteriormente lo subieron a una mototaxi, en la cual se lo llevaron con rumbo desconocido mientras su esposa quedó en el lugar.

Posteriormente, el hombre fue trasladado hasta un sector conocido como Río Frío, donde los atacantes le quitaron la vida mediante varios disparos.

Tras el crimen, familiares de la víctima trasladaron el cuerpo hasta su vivienda ubicada en el barrio Las Palmas del Llano, donde se realiza su velatorio en medio del dolor y la consternación de sus seres queridos.