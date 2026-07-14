Mata a cuñado en Comayagua por una vieja rencilla que tenían desde hace unos años

Comayagua, Honduras.- A raíz de una discordancia que arrastraban desde algunos años, un hombre decidió acabar con la vida de uno de sus cuñados, creyendo que con ello se terminaría el problema. El suceso violento acaeció el pasado domingo -12 de julio- en la aldea Río Blanco, perteneciente al municipio de Comayagua, en la zona central del país. Mauro Pineda Muñoz salió de su casa, en Río Blanco, con la intención de hacer una compra en una pulpería cercana a su casa; eran las 6:00 de la mañana. Cuando el hombre de 46 años de edad iba de regreso hacia su casa, lo interceptó su cuñado; solo cruzaron unas palabras y el hombre disparó con su arma de fuego en tres ocasiones, matando en el acto a Mauro.

El escándalo provocado por las detonaciones de arma de fuego llamó la atención de los aldeanos, quienes salieron de sus viviendas para saber qué pasaba en la calle. Al salir, vieron tirado a Mauro Pineda, ensangrentado y ya sin vida. El agresor, de quien los familiares prefirieron revelar el nombre, fue visto corriendo por una de las calles de la comunidad, después de herir de muerte a su familiar por afinidad.

Falta de recursos

El cuerpo sin vida de Pineda Muñoz fue ingresado a las 4:15 de la tarde de ese mismo domingo a la morgue del Ministerio Público (MP), en la capital, pero debido a la falta de recursos económicos, su familia no había podido venir hasta esta ciudad a retirar el cadáver en Medicina Forense.