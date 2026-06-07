En su casa y frente a su esposa embarazada matan a hombre en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un hecho violento deja en luto a una familia en Comayagua, luego de que un hombre fuera asesinado a disparos dentro de su propia vivienda por sujetos armados que irrumpieron en el lugar durante la madrugada. El crimen ocurrió en la aldea Opoteca, municipio de El Rosario, donde la víctima fue atacada sin mediar palabra. Todo fue presenciado por su esposa embarazada. La víctima fue identificada como Kevin Josué López, originario del barrio Buenos Aires, quien se encontraba en su casa cuando hombres con el rostro cubierto llegaron a quitarle la vida, según los primeros reportes.

Tras la ráfaga de disparos, vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, lo que movilizó a elementos de emergencia y policiales. Sin embargo, al llegar a la escena, los equipos confirmaron que Kevin ya no presentaba signos vitales. Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones con el objetivo de recolectar indicios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho violento. La esposa de la víctima recibió atención médica inmediata, luego de sufrir una crisis nerviosa tras el impacto emocional por la muerte de su pareja.

Luto por su muerte