“Era gente de bien”: residentes de la Torocagua despiden a seis vecinos, víctimas de accidente en Quimistán

Tegucigalpa, Honduras.- El luto y la consternación se apoderaron de la colonia Torocagua, en la capital, tras confirmarse la muerte de seis de sus residentes en el accidente vial ocurrido la tarde del domingo 5 de abril en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara. La tragedia dejó nueve víctimas mortales, pertenecientes a cinco familias que hoy son lloradas por decenas de personas en distintas comunidades del país. Sin embargo, la capital carga con el peso del mayor número de víctimas mortales. Originarias de la Torocagua se encuentra María Cupertina Ortiz, Mirna Álvarez y Orestila Castellanos, las tres adultas mayores; además de Javier Deras Zelaya, su madre Rita Francisca Zelaya y Yarely Rodríguez, esposa de Javier.

Vecinos del sector recordaron a las víctimas como personas trabajadoras, solidarias y cercanas a la comunidad. Sus vecinos también lamentan profundamente el deceso de todos ellos, a quienes los consideraron personas de bien, serviciales y siempre muy cercanos en las necesidades de los demás.

Recuerdos

“Javier era un muchacho luchador; desde pequeño siempre trabajó. Recuerdo que empezó con un bus pequeño a transportar niños de la escuela en los buses de doña Rita, y luego sus hijos siguieron dedicándose a eso”, relató don Carlos, vecino y dueño de la casa de la par de doña Rita Zelaya.

El residente también recordó su amistad con el fallecido. “Fue un amigo. Fuimos al colegio en 1998, nos graduamos en el Jesús Aguilar Paz, de mercadotecnia, y él siempre se dedicó a trabajar; nunca se quedó con los brazos cruzados”. Con relación a Yarely, recordó que recientemente se había casado con Javier y que después de contraer matrimonio dejaron la casa de doña Rita, su suegra, para irse a residir a otra colonia cercana.

De Rita Francisca Zelaya, los vecinos destacaron su profunda fe religiosa y constante participación comunitaria. "Siempre fue dedicada a la religión católica, en todos los rezos de aquí siempre estuvo presente; todavía el sábado de gloria anduve con ella, por que yo la anduve transportando. Muy triste la situación, por que son vecinos y siempre hemos convivido en esta cuadra que es bien sana". Doña Rita Zelaya asistía religiosamente a las actividades litúrgicas de la parroquia Sagrada Familia, en la colonia Monseñor Fiallos de Comayagüela.

Vecinos de antaño

Otra de las vecinas de doña Rita, narró que "ellos vinieron a vivir acá como en 1970. Yo viajé seis años seguidos en esa excursión (a Esquipulas, Guatemala), pero después de la pandemia no volví a viajar con ellos; él era un buen chófer, nunca hubo un accidente, hasta hoy". Destacó que "eran vecinos de maravilla. Todos los años ellos tenían esa misión de ir a Esquipulas. Doña Mirna tenía su pulpería desde hace más de 20 años", agregó. Uno de los habituales compradores de doña Mirna Álvarez, manifestó: "estamos tristes, estamos desconcertados con lo que ha pasado. Cuatro vecinos de aquí, a la vuelta otra, da tristeza. Era útil aquí por que nos atendía en la pulpería, hay un vacío en la colonia por que éramos vecinos desde ya tiempos". Otra de las habitantes de la Torocagua y cercana a doña Mirna, contó que "doña Mirna era una señora servicial, ella atendía siempre con una sonrisa aunque tuviera sus problemas, ella siempre atendía alegre; yo la conocí bastante tiempo y siempre fue buena persona, y sé que ya está gozando en la presencia de Dios".

Óscar, morador de la Torocagua y yerno de Digna Rivera, una de las personas que sobrevivieron, explicó que "ellos se fueron por El Salvador, al regreso se vinieron por Santa Rosa de Copán. Mi suegra era primera vez que visitaba (Esquipulas), y con mala suerte por que allá la asaltaron, le robaron el celular y no la querían dejar entrar a Honduras por no tenía documentos".

Otras de las personas que fue víctima de un atraco en Esquipulas fue la señora María Cupertina Ortiz, también perdió sus documentos personales y tuvo problemas al momento de cruzar la frontera entre Honduras y Guatemala, en la zona de Agua Caliente.



Sastre reconocida

Doña Cupertina, una mujer de 71 años de edad, era una reconocida sastre de la Torocagua y de las zonas aledañas al mercado Zonal Belén, por su dedicado y recomendado trabajo en la confección de piezas de vestir. Su hijo, Bryan Amaya Ortiz, recordó que "era primera vez que viajaba a Esquipulas, se llevaba con la señora (Rita Zelaya), ella la invitó y por eso fue".