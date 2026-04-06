  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán

Dolor y consternación se viven en la morgue de San Pedro Sula, donde decenas de familias buscan a sus seres queridos fallecidos en un accidente ocurrido en Quimistán, Santa Bárbara

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 10:08
Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán
1 de 10

Familiares llegaron este lunes -6 de abril- a la morgue de San Pedro Sula para reclamar los cuerpos de sus seres queridos fallecidos en un trágico accidente en el municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente del país.

 Foto: Héctor Paz
Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán
2 de 10

El hecho ha generado consternación entre la población hondureña, mientras continúan las labores de identificación de todas las víctimas.

 Foto: Héctor Paz
Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán
3 de 10

Con el rostro marcado por la tristeza, múltiples personas aguardaban en las afueras del recinto forense. Muchos buscaban confirmar la identidad de familiares que no regresaron de un viaje con fines religioso.

 Foto: Héctor Paz
Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán
4 de 10

Las víctimas retornaban desde Esquipulas, Guatemala, tras participar en actividades de fe, según relataron allegados. El viaje terminó en tragedia en una carretera del departamento de Santa Bárbara.

 Foto: Héctor Paz
Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán
5 de 10

El accidente ocurrió en La Ceibita, municipio de Quimistán, donde colisionaron un autobús tipo “rapidito” y una rastra. La unidad pesada transportaba cianuro en estado sólido, lo que elevó la alarma en la zona.

 Foto: Héctor Paz
Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán
6 de 10

De manera preliminar, autoridades reportaron 10 personas fallecidas y siete heridas producto del impacto. Equipos de rescate trabajaron durante horas para liberar a las víctimas atrapadas.

 Foto: Héctor Paz
Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán
7 de 10

Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas, donde permanecen bajo observación médica. Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

 Foto: Héctor Paz
Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán
8 de 10

Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre la gravedad de sus lesiones, sin embargo, familiares se mantienen a la espera de información oficial sobre su evolución.

 Foto: Héctor Paz
Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán
9 de 10

Mientras tanto, en la morgue sampedrana, el dolor era evidente en cada rostro.

 Foto: Héctor Paz
Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán
10 de 10

Autoridades forenses pidieron paciencia durante el proceso de identificación y entrega de cuerpos. El procedimiento se realiza conforme a protocolos legales y sanitarios.

 Foto: Héctor Paz
Cargar más fotos