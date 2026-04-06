Luto y dolor en San Pedro Sula: familias buscan a víctimas del accidente en Quimistán

Familiares llegaron este lunes -6 de abril- a la morgue de San Pedro Sula para reclamar los cuerpos de sus seres queridos fallecidos en un trágico accidente en el municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente del país.
El hecho ha generado consternación entre la población hondureña, mientras continúan las labores de identificación de todas las víctimas.
Con el rostro marcado por la tristeza, múltiples personas aguardaban en las afueras del recinto forense. Muchos buscaban confirmar la identidad de familiares que no regresaron de un viaje con fines religioso.
Las víctimas retornaban desde Esquipulas, Guatemala, tras participar en actividades de fe, según relataron allegados. El viaje terminó en tragedia en una carretera del departamento de Santa Bárbara.
El accidente ocurrió en La Ceibita, municipio de Quimistán, donde colisionaron un autobús tipo “rapidito” y una rastra. La unidad pesada transportaba cianuro en estado sólido, lo que elevó la alarma en la zona.
De manera preliminar, autoridades reportaron 10 personas fallecidas y siete heridas producto del impacto. Equipos de rescate trabajaron durante horas para liberar a las víctimas atrapadas.
Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas, donde permanecen bajo observación médica. Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre la gravedad de sus lesiones.
Hasta ahora, no se han divulgado detalles sobre la gravedad de sus lesiones, sin embargo, familiares se mantienen a la espera de información oficial sobre su evolución.
Mientras tanto, en la morgue sampedrana, el dolor era evidente en cada rostro.
Autoridades forenses pidieron paciencia durante el proceso de identificación y entrega de cuerpos. El procedimiento se realiza conforme a protocolos legales y sanitarios.