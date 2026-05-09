Por intentar matar a su expareja, capturan a un hombre en Tocoa

Colón, Honduras.- Por atentar en dos ocasiones contra la vida de quien ahora es su expareja, un hombre fue capturado por agentes asignados a varias unidades de la Policía Nacional (PN). Se trata de Julián Efraín Sarmiento Villafranca, de 38 años de edad, originario de Sonaguera, departamento de Colón, con domicilio en el barrio San Isidro, de la ciudad de Tocoa, en ese departamento. Sobre él pendían dos órdenes de captura, giradas por el Juzgado de Letras Penal de Tocoa, por los delitos de maltrato familiar habitual agravado, lesiones y robo de vehículo y la otra por parricidio en su grado de ejecución de tentativa acabada; todo en contra de su expareja.

La captura se llevó a cabo en el barrio San Isidro, justo dónde este reside, por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).



Hechos

Las investigaciones policiales, basadas en las denuncias formales interpuestas por su entonces pareja, relatan que el 4 de abril del presente año, Julián Efraín Sarmiento Villafranca estaba departiendo e ingieriendo bebidas alcoholicas con varios de sus amigos. De repente inició una discusión con su compañera de hogar (ahora denunciante), altercado que pasó fuertes insultos verbales y posterior agresión física. Según consta en la denuncia, el arretado agarró un palo y empezo a golpearla fuertemente frente a sus amigos, hasta que la dama cayó al suelo; mientras los demás se reían de lo que pasaba.

Al día siguiente, la mujer interpuso la denuncia contra su marido ante las autoridades policiales, por las severas lesiones que le causó en esa agresión. Una semana después, el viernes 10 de abril en horas de la noche; Julián Sarmiento llegó a la residencia de la víctima, y éste le comenzó a reclamar que por qué había interpuesto la denuncia en su contra, pidiéndole de manera exacerbada que retirara la misma, pero ella le reiteró que no lo haría, por que ya estaba en manos de las autoridades correspondientes. Esta respuesta causó aún más molestia en Sarmiento Villafranca, insultando y amenazándola una vez más, expresándole que si no quitaba la denuncia la mataría. Acto seguido, éste sacó un arma blanca tipo cuchillo y empezo a lanzarles cuchillazos a su expareja a quien le ocasionó dos heridas profundas en el cuello.