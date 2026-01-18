  1. Inicio
Hombre fallece en hospital Mario Mendoza tras descompensarse en su vivienda

Un hombre falleció en el hospital Mario Mendoza, luego de sufrir una descompensación en su vivienda y ser trasladado por familiares para recibir atención médica

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 09:34
De acuerdo con la versión preliminar, el hombre habría sufrido una repentina descompensación mientras se encontraba en su vivienda.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.– Una persona del sexo masculino perdió la vida la mañana de este domingo -18 de enero- en el hospital Mario Mendoza, ubicado en la capital.

De acuerdo con la versión preliminar, el hombre habría sufrido una repentina descompensación mientras se encontraba en su vivienda.

Ante la emergencia, familiares del afectado lo trasladaron de inmediato hasta el hospital Mario Mendoza para que recibiera atención médica.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal de salud, el hombre no logró sobrevivir y fue declarado muerto en el centro asistencial.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del fallecimiento, así como el origen de la descompensación que lo llevó a esta situación.

Tampoco se ha confirmado la identidad de la víctima; no obstante, las autoridades correspondientes ya realizan el levantamiento del cuerpo para efectuar las determinaciones del caso.

Mientras tanto, familiares del fallecido permanecen a las afueras del hospital, visiblemente afectados, con muestras de profundo dolor y llanto, sin brindar declaraciones a los medios de comunicación.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
