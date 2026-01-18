Hombre fallece en hospital Mario Mendoza tras descompensarse en su vivienda

Tegucigalpa, Honduras.– Una persona del sexo masculino perdió la vida la mañana de este domingo -18 de enero- en el hospital Mario Mendoza, ubicado en la capital.

De acuerdo con la versión preliminar, el hombre habría sufrido una repentina descompensación mientras se encontraba en su vivienda.

Ante la emergencia, familiares del afectado lo trasladaron de inmediato hasta el hospital Mario Mendoza para que recibiera atención médica.