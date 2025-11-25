  1. Inicio
Hombre muere en el Hospital Escuela después de ser atropellado el día que falleció su padre

Los familiares reclamaron el cuerpo en la morgue de Medicina Forense y demandan de las autoridades que investiguen quién lo atropelló y lo capturen

  • 25 de noviembre de 2025 a las 13:19
Hombre muere en el Hospital Escuela después de ser atropellado el día que falleció su padre

Momento en que los familiares retiran de la morgue de Medicina Forense el cuerpo de Jhonny Alfredo Rodríguez quien falleció en el Hospital Escuela donde permaneció cuatro días interno.

 FOTO: Estalin Irías| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre falleció la mañana de este lunes, después de permanecer interno cuatro días en el Hospital Escuela, debido a que el pasado jueves 20 de noviembre fue atropellado por un vehículo en el barrio San Felipe de la capital.

La víctima fue identificada como Jhonny Alfredo Rodríguez, de 33 años de edad, quien fue embestido por un vehículo cuando caminaba por las cercanías de la iglesia Medalla Milagrosa.

Los familiares comentaron que Rodríguez andaba en estado de ebriedad debido a que ese día había murió su padre y al intentar cruzar la calle fue impactado por un vehículo y el conductor se dio a la fuga, dejándolo con lesiones de gravedad.

De inmediato fue trasladado en una ambulancia al principal centro asistencial donde permaneció interno luchando por sobrevivir, pero lamentablemente expiró.

Las autoridades reconocieron y levantaron el cadáver y lo ingresaron a la morgue de Medicina Forense donde se le practicó la autopsia.

Mientras que los familiares llegaron muy consternados a retirar el cadáver para ser velado y sepultado.

”El lamentable lo que ha ocurrido por la muerte de Jhonny Alfredo, pues fue atropellado el día que murió su papá y permaneció interno en el hospital desde el jueves 20 de noviembre”, dijo una de las parientes.

Solicitan a las autoridades que realicen las investigaciones para identificar al conductor del vehículo que lo atropelló y se dio a la fuga para que sea capturado.

Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

