Hermano de María Cruz: “Quiero verlo de frente y decirle que va a pagar”

“Quiero sonreír aunque me sienta quebrado. Yo dije y me prometí que estamos haciendo justicia y estamos haciendo justicia, gracias porque ya trajeron la orden de extradición para este tipo, ahora solo esperamos respuesta de los Estados Unidos y confiamos en Dios que así sea. Estamos pidiendo justicia porque esto no va a quedar impune”, añadió.

“No he dormido bien, no he comido bien, son cinco días en esta situación, no es fácil, la fuerza Dios me la da, pero estoy representando a los que no están aquí. Me siento un poco débil, pero soy fuerte y estoy aquí para que se haga justicia”, concluyó entre lágrimas.