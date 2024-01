Gilbert Reyes dejó lisiado a hombre, tras intentar asesinarlo en Roatán

“Me dijo que fuera a sacar unas piedras y cuando yo iba con él a sacar las piedras, me dice que le prestará el machete para no sé que y cuando yo le presto, me pegó en el pecho con el machete, de ahí me está llevando para el monte para matarme”, declaró Daniels para el medio local Roatán Hable Claro.

Con el fin de salvarse de una muerte violenta casi inminente, Daniel recordó haberse “hecho el muerto” hasta que Gilbert se fuera del lugar.

“Me di cuenta de que era él porque abrió la ventana y me disparó y me quedó viendo y yo le quedé viendo, entonces me hice el muerto para que no me hiciera otro disparo, porque ya me había hecho uno y si no me hago el muerto porque me iba a matar”, recordó el duro momento el nativo de Roatán que también aseguró que lo “vio a los ojos”.

Asimismo, afirma que tras el hecho, salió de Roatán, donde apareció meses después. Sin ofrecerle ningún tipo de ayuda o comunicación a Daniels.