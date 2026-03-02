  1. Inicio
Hallan a hombre asesinado a balazos en solitaria lotificación de Copán

La víctima, aún no identificada, fue encontrada con múltiples impactos de bala en el municipio de Florida; autoridades investigan el crimen

El ahora occiso vestía una camiseta roja y pantalón jean azul al momento de su hallazgo

Copán, Honduras.– Un hombre fue encontrado sin vida este lunes -2 de marzo- en una solitaria lotificación ubicada en el municipio de Florida, departamento de Copán.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala en su cuerpo, especialmente, en el cráneo y la espalda.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima; no obstante, se presume que se trataría de un joven de entre 25 y 30 años de edad.

El ahora occiso vestía una camiseta roja y pantalón jean azul al momento de su hallazgo. Vecinos de la zona manifestaron que no lograron identificarlo.

Según las primeras hipótesis, desconocidos habrían trasladado a la víctima hasta esta solitaria lotificación, en la comunidad de San Luis, donde le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

El paradero de los responsables aún es desconocido, ya que huyeron del lugar sin dejar rastro.

Autoridades policiales se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Un equipo de Medicina Forense llegó a la escena para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a la morgue correspondiente.

