Hallan a hombre asesinado a balazos en solitaria lotificación de Copán

Copán, Honduras.– Un hombre fue encontrado sin vida este lunes -2 de marzo- en una solitaria lotificación ubicada en el municipio de Florida, departamento de Copán.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala en su cuerpo, especialmente, en el cráneo y la espalda.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima; no obstante, se presume que se trataría de un joven de entre 25 y 30 años de edad.