Encuentran a una mujer asesinada a balazos en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés.- En la mañana de este sábado -27 de septiembre- fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, la cual fue asesinada de varios balazos en el municipio de Choloma en Cortés.
La víctima fue identificada preliminarmente como Lourdes Gricelda Zaldívar, de unos 35 años de edad. El hallazgo se dio en la colonia Mississippi cerca del sector 11 Abril de la ciudad maquilera.
Se informó que anoche se escucharon varios disparos de un arma de fuego con el cual le habrían arrebatado la vida a Zaldívar. No obstante, los vecinos de la colonia por temor prefirieron no reportar el crimen de inmediato.
Los testigos escucharon los gritos desesperados de una mujer, así como los impactos de bala.
Por otro lado, preliminarmente se informó que a Zaldívar la habrían obligado a salir de la vivienda y llevado hasta la calle principal en donde fue asesinada.
Agentes policiales arribaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las primeras investigaciones con el fin de determinar a los responsables de esta muerte violenta.
De igual forma, personal de Medicina Forense llegó para realizar el levantamiento cadáverico.
Muertes violentas contra mujeres
En esta semana se han registrado varios asesinatos de mujeres en diferentes puntos del país, causando preocupación por el alza en los femicidios.
El 22 de septiembre en el municipio de La Iguala en Lempira, fue asesinada Alejandrina Portillo en la comunidad de La Montañita. Los vecinos atribuyeron que un hombre bajo los efectos del alcohol, ingresó a la casa de Portillo y disparó contra su humanidad. Además, indicaron que le habrían quitado la vida por la disputa de una parcela de tierra.
Ese mismo día pero en horas de la tarde en Santa Bárbara, fue hallado el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. La fallecida fue identificada como Carla Sofía Mejía Ávilez.
Luego, el 25 de septiembre en Lepaera, Lempira, se informó que la ciudadana María Irma Orellana Martínez murió tras ser atacada a machetazos por su esposo. El agresor también mató al abuelo de María Irma, identificado como Juan Ángel Corea. En su ataque, el individuo también dejó herida a María de los Ángeles Corea, abuela de María Irma.
Otro caso que conmocionó que el de la Darlin Yorgely López Rápalo, quien estando embarazada fue asesinada a disparos por su expareja Alexander Rosa Pineda el pasado 24 de septiembre en Roatán, Islas de la Bahía. Este mismo individuo le quitó la vida a su exsuegro Ángel Rosendo Aguilar Cálix.
Rosa Pineda mediante audios amenazó a la López Rápalo con graves consecuencias que iban desde quitarle la vida a sus familiares si ella no le permitía ver a sus hijos, exigiendo que se los entregara en La Ceiba.
"Si a mí el viernes no me entregás a esos cipotes, el martes o miércoles está amaneciendo tu familia muerta, sea tu abuela Carol o tu hermano Fabián, pero amanecen muertos porque amanecen", expresó el hombre.
Alexander Rosa Pineda fue capturado el 25 de septiembre y actualmente se encuentra bajo detención judicial a la espera de su audiencia inicial.