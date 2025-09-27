Encuentran a una mujer asesinada a balazos en Choloma, Cortés

Choloma, Cortés.- En la mañana de este sábado -27 de septiembre- fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, la cual fue asesinada de varios balazos en el municipio de Choloma en Cortés. La víctima fue identificada preliminarmente como Lourdes Gricelda Zaldívar, de unos 35 años de edad. El hallazgo se dio en la colonia Mississippi cerca del sector 11 Abril de la ciudad maquilera.

Se informó que anoche se escucharon varios disparos de un arma de fuego con el cual le habrían arrebatado la vida a Zaldívar. No obstante, los vecinos de la colonia por temor prefirieron no reportar el crimen de inmediato. Los testigos escucharon los gritos desesperados de una mujer, así como los impactos de bala. Por otro lado, preliminarmente se informó que a Zaldívar la habrían obligado a salir de la vivienda y llevado hasta la calle principal en donde fue asesinada. Agentes policiales arribaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las primeras investigaciones con el fin de determinar a los responsables de esta muerte violenta. De igual forma, personal de Medicina Forense llegó para realizar el levantamiento cadáverico.

Muertes violentas contra mujeres