Muere segunda víctima de ataque a machetazos en Lempira

Lempira, Honduras.- Una mujer de las dos que resultaron heridas en un violento ataque de celos en Lepaera, Lempira, murió este jueves por la gravedad de sus heridas en la cabeza.

La víctima fue identificada como María Irma Orellana Martínez, quien sería la pareja sentimental del hechor, quien también se encuentra herido en el hospital Juan Manuel Gálvez.

El fallecimiento de Orellana Martínez se suma a la de su abuelo, Juan Ángel Corea, de 80 años.