Muere segunda víctima de ataque a machetazos en Lempira

Lempira, Honduras.- Una mujer de las dos que resultaron heridas en un violento ataque de celos en Lepaera, Lempira, murió este jueves por la gravedad de sus heridas en la cabeza.
La víctima fue identificada como María Irma Orellana Martínez, quien sería la pareja sentimental del hechor, quien también se encuentra herido en el hospital Juan Manuel Gálvez.
El fallecimiento de Orellana Martínez se suma a la de su abuelo, Juan Ángel Corea, de 80 años.
Una tercera persona, María Orellana, de 74 años y abuela de la víctima, fue trasladada gravemente hacia otro centro asistencial del país por su estado delicado de salud.
El hechor se encuentra en el hospital y custodiado bajo un fuerte resguardo policial.
Según testigos, el agresor solía consumir alcohol y drogas, y que mostraba celos enfermizos hacia su esposa, al punto de incomodarse con la cercanía de su familia. La joven habría buscado refugio en casa de sus abuelos para huir del maltrato, pero hasta allí fue perseguida.