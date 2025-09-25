  1. Inicio
Hombre ataca a abuelos de su pareja en Lepaera; hay un muerto y dos mujeres heridas

La víctima mortal fue identificada como Juan Ángel Vásquez, mientras que María Irma Orellana y María de los Ángeles Corea sufrieron heridas de gravedad

  • 25 de septiembre de 2025 a las 14:05
Hombre ataca a abuelos de su pareja en Lepaera; hay un muerto y dos mujeres heridas

Un muerto y dos heridos deja violento ataque en la comunidad El Corcho, Lepaera. Las mujeres heridas fueron trasladadas a un hospital.

 Foto cortesía: Más Noticias Televisión.

Lempira, Honduras.- Un nuevo hecho violento enlutó el seno de una familia este jueves en la zona occidental de Honduras, cuando un hombre enardecido por los celos atacó a machetazos a su pareja y a los abuelos de ella, matando en el acto al adulto mayor.

El hecho sangriento se registró al filo del mediodía en la comunidad de El Corcho, de Lepaera, Lempira, donde un hombre identificado preliminarmente como Servelio Pérez llegó hasta la casa de los señores para cometer el hecho, dejando como saldo un muerto y dos mujeres gravemente heridas.

De acuerdo con versiones preliminares, Pérez primero agredió a Juan Ángel Vásquez, quien murió a causa de las heridas. Minutos después, al llegar al lugar la abuela, también atacó a machetazos a María Irma Orellana y a María de los Ángeles Corea (pareja), quienes resultaron con lesiones de gravedad. Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, Lempira.

Testigos señalaron que el agresor solía consumir alcohol y drogas, y que mostraba celos enfermizos hacia su esposa, al punto de incomodarse con la cercanía de su familia.

La joven habría buscado refugio en casa de sus abuelos para huir del maltrato, pero hasta allí fue perseguida por Pérez, quien desató el brutal ataque.

Tras el hecho, el hombre habría intentado quitarse la vida, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

El crimen ocurre solo horas después de que en Roatán un hombre, tras haber amenazado previamente mediante audios a su pareja, llegó a la isla y mató a disparos a su expareja embarazada, además mató a su suegro y dejó gravemente herida a su suegra.

