Hombre ataca a abuelos de su pareja en Lepaera; hay un muerto y dos mujeres heridas

Lempira, Honduras.- Un nuevo hecho violento enlutó el seno de una familia este jueves en la zona occidental de Honduras, cuando un hombre enardecido por los celos atacó a machetazos a su pareja y a los abuelos de ella, matando en el acto al adulto mayor.

El hecho sangriento se registró al filo del mediodía en la comunidad de El Corcho, de Lepaera, Lempira, donde un hombre identificado preliminarmente como Servelio Pérez llegó hasta la casa de los señores para cometer el hecho, dejando como saldo un muerto y dos mujeres gravemente heridas.

De acuerdo con versiones preliminares, Pérez primero agredió a Juan Ángel Vásquez, quien murió a causa de las heridas. Minutos después, al llegar al lugar la abuela, también atacó a machetazos a María Irma Orellana y a María de los Ángeles Corea (pareja), quienes resultaron con lesiones de gravedad. Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, Lempira.