Venía de trabajar: Jancy España, joven que murió tras incendio en Mirador de Oriente

En horas de la madrugada de este sábado 27 de septiembre se registró un voraz incendio en una vivienda en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde lamentablemente perdió la vida la joven Jancy España. Aquí el relato de lo ocurrido.
Jancy Michell España Arévalo, de tan solo 19 años de edad, fue la víctima de esta tragedia que hoy deja en luto a su familia.
Según el relato de su abuela, doña Inés, quien se encontraba devastada tras lo ocurrido, la joven había regresado de su trabajo y luego se durmió.
“Ella vino de trabajar como a las 9 de la noche, se acostó alrededor de las 11 y de ahí no supimos más... El incendio ocurrió como a la 1 de la madrugada", relató.
Explicó que la joven estaba descansando con su perrita en la cama y, cuando ocurrió todo, solo la mascota logró salir. “Ella no salió, no sé qué le pasó, no sé si dejó conectado algo, no se sabe”, lamentó.
España Arévalo fue reina de belleza en el municipio de Nueva Armenia, Francisco Morazán, en 2023.
En 2024, se graduó como Bachiller Técnico en Administración Hotelera.
Según reveló su abuela, también era chef y estaba comenzando a trabajar en restaurantes de comida rápida. “Ella era bien linda, bien alegre, ya se había graduado".
Aunque los vecinos de la colonia y elementos del Cuerpo de Bomberos intentaron apagar las flamas lo más pronto posible, las llamaradas se expandieron con rapidez, impidiendo rescatar a Jancy, quien murió en su habitación.
Hasta el momento se desconoce la causa del incendio, por lo que los familiares exigen a las autoridades que investiguen para esclarecer lo ocurrido.
Antes de eso, los familiares piden a las autoridades que se agilice el proceso de identificación y entrega del cuerpo, para poder velarlo y darle sepultura.
"Quiero hacerle un llamado al Ministerio Público para que agilicen el trámite para poder velar y enterrar a nuestra nieta porque es un dolor muy grande. Por lo menos velarla y sepultarla como ella lo merecía", declaró.