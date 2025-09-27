  1. Inicio
Venía de trabajar: Jancy España, joven que murió tras incendio en Mirador de Oriente

Tras una larga jornada de trabajo, la joven Jancy España Arévalo llegó a su casa a descansar, sin imaginarse que horas después un incendio acabaría con su vida

  • 27 de septiembre de 2025 a las 08:53
En horas de la madrugada de este sábado 27 de septiembre se registró un voraz incendio en una vivienda en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa, la capital de Honduras, donde lamentablemente perdió la vida la joven Jancy España. Aquí el relato de lo ocurrido.

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
Jancy Michell España Arévalo, de tan solo 19 años de edad, fue la víctima de esta tragedia que hoy deja en luto a su familia.

Foto: cortesía @jancy_arevalo
Según el relato de su abuela, doña Inés, quien se encontraba devastada tras lo ocurrido, la joven había regresado de su trabajo y luego se durmió.

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
“Ella vino de trabajar como a las 9 de la noche, se acostó alrededor de las 11 y de ahí no supimos más... El incendio ocurrió como a la 1 de la madrugada", relató.

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
Explicó que la joven estaba descansando con su perrita en la cama y, cuando ocurrió todo, solo la mascota logró salir. “Ella no salió, no sé qué le pasó, no sé si dejó conectado algo, no se sabe”, lamentó.

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
España Arévalo fue reina de belleza en el municipio de Nueva Armenia, Francisco Morazán, en 2023.

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
En 2024, se graduó como Bachiller Técnico en Administración Hotelera.

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
Según reveló su abuela, también era chef y estaba comenzando a trabajar en restaurantes de comida rápida. “Ella era bien linda, bien alegre, ya se había graduado".

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
Aunque los vecinos de la colonia y elementos del Cuerpo de Bomberos intentaron apagar las flamas lo más pronto posible, las llamaradas se expandieron con rapidez, impidiendo rescatar a Jancy, quien murió en su habitación.

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
Hasta el momento se desconoce la causa del incendio, por lo que los familiares exigen a las autoridades que investiguen para esclarecer lo ocurrido.

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
Antes de eso, los familiares piden a las autoridades que se agilice el proceso de identificación y entrega del cuerpo, para poder velarlo y darle sepultura.

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
"Quiero hacerle un llamado al Ministerio Público para que agilicen el trámite para poder velar y enterrar a nuestra nieta porque es un dolor muy grande. Por lo menos velarla y sepultarla como ella lo merecía", declaró.

 Foto: cortesía @jancy_arevalo
