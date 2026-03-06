  1. Inicio
Dictan detención judicial contra hombre acusado de homicidio en Danlí

El crimen ocurrió en enero de 2025, cuando la víctima y el imputado ingerían bebidas alcohólicas en una vivienda del municipio de Danlí, según las investigaciones policiales

  06 de marzo de 2026
Producto de las heridas provocadas por los disparos, la víctima falleció, lo que dio inicio a las diligencias investigativas por parte de las autoridades policiales para esclarecer lo ocurrido.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre recibió detención judicial este viernes -6 de marzo- tras ser acusado de haberle quitado la vida de forma violenta a un ciudadano en el municipio de Danlí, en el oriente del país.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho criminal ocurrió la noche del 18 de enero de 2025 dentro de una vivienda donde se encontraban la víctima y el ahora imputado.

Las indagaciones señalan que el fallecido fue identificado como Gerson Israel Ramírez, quien presuntamente se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con el sospechoso cuando se originó una discusión entre ambos.

Según el relato de testigos protegidos, en medio del altercado el imputado, identificado como Rojas González, habría sacado un arma de fuego tipo escopeta y disparado en varias ocasiones contra Ramírez.

Posteriormente, en una operación conjunta entre la DPI y agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, se logró la aprehensión del sospechoso, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El acusado será presentado ante la Fiscalía para continuar con el proceso judicial y determinar su grado de responsabilidad en el delito de homicidio.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

