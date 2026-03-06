Dictan detención judicial contra hombre acusado de homicidio en Danlí

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre recibió detención judicial este viernes -6 de marzo- tras ser acusado de haberle quitado la vida de forma violenta a un ciudadano en el municipio de Danlí, en el oriente del país.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho criminal ocurrió la noche del 18 de enero de 2025 dentro de una vivienda donde se encontraban la víctima y el ahora imputado.

Las indagaciones señalan que el fallecido fue identificado como Gerson Israel Ramírez, quien presuntamente se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con el sospechoso cuando se originó una discusión entre ambos.