Asesinan a un hombre en su propia vivienda en El Aguacate, Catacamas

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado la noche del jueves dentro de su propia vivienda en la comunidad de El Aguacate, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, en un hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como Alejandro Rojas, de 55 años, quien, según información preliminar, se encontraba en su casa cuando fue sorprendido por desconocidos que ingresaron al inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, los individuos habrían entrado a la vivienda y le quitaron la vida de forma violenta, aunque hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre el tipo de ataque ni el posible móvil del crimen.