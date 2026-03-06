Asesinan a un hombre en su propia vivienda en El Aguacate, Catacamas

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue asesinado la noche del jueves dentro de su propia vivienda en la comunidad de El Aguacate, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, en un hecho que ha generado preocupación entre los habitantes del sector.
La víctima fue identificada como Alejandro Rojas, de 55 años, quien, según información preliminar, se encontraba en su casa cuando fue sorprendido por desconocidos que ingresaron al inmueble.
De acuerdo con los primeros reportes, los individuos habrían entrado a la vivienda y le quitaron la vida de forma violenta, aunque hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre el tipo de ataque ni el posible móvil del crimen.
Vecinos del sector manifestaron su consternación tras lo ocurrido, señalando que el hecho ha causado temor entre las familias de la comunidad,.
Tras conocerse el hecho, autoridades policiales se desplazaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las primeras investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido.
Personal forense realizó el reconocimiento y levantamiento cadavérico, mientras se recopilan indicios y testimonios que ayuden a identificar a los responsables del homicidio.
Las autoridades indicaron que el caso se mantiene bajo investigación y no se descarta ninguna hipótesis, mientras se realizan operativos para dar con el paradero de los autores del crimen.