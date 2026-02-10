Acusan a hombre de violar a interno en el centro penal de Olanchito

Yoro, Honduras.- Un hombre de 20 años fue detenido por suponerlo responsable del delito de violación, tras una denuncia presentada por otro privado de libertad en un centro penitenciario del litoral atlántico de Honduras.

La detención se realizó luego de que la víctima denunciara haber sido abusada sexualmente dentro del recinto carcelario donde ambos se encuentran recluidos.

De acuerdo con la información recabada, agentes de investigación se desplazaron hasta el Centro Penitenciario de Olanchito, Yoro, donde ejecutaron la aprehensión del sospechoso, quien ya cumplía una medida de reclusión por otros hechos.