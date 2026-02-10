Acusan a hombre de violar a interno en el centro penal de Olanchito

Yoro, Honduras.- Un hombre de 20 años fue detenido por suponerlo responsable del delito de violación, tras una denuncia presentada por otro privado de libertad en un centro penitenciario del litoral atlántico de Honduras.
La detención se realizó luego de que la víctima denunciara haber sido abusada sexualmente dentro del recinto carcelario donde ambos se encuentran recluidos.
De acuerdo con la información recabada, agentes de investigación se desplazaron hasta el Centro Penitenciario de Olanchito, Yoro, donde ejecutaron la aprehensión del sospechoso, quien ya cumplía una medida de reclusión por otros hechos.
El detenido es originario del departamento de Colón y fue arrestado de manera flagrante, tras las diligencias realizadas a raíz de la denuncia formal interpuesta por la persona afectada.
Según el relato de la víctima, el hecho ocurrió el lunes 9 de febrero del presente año, cuando el sospechoso aprovechó que se encontraban solos, lo amenazó y lo sometió por la fuerza, cometiendo posteriormente el abuso sexual.
Tras conocerse lo sucedido, se conformó un equipo de investigadores que realizó entrevistas, inspecciones y otras diligencias, logrando reunir indicios que vinculan directamente al sospechoso con el delito denunciado.
Las autoridades confirmaron que tanto la víctima como el presunto agresor permanecen recluidos en el mismo centro penitenciario donde ocurrió el hecho.
El detenido fue puesto a disposición del ente judicial correspondiente, donde deberá enfrentar el proceso legal por el delito de violación, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.